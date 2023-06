Ribaltone Zaniolo: torna in Italia, ma non alla Juve

Nicolò Zaniolo è pronto all’ennesimo ribaltone della sua carriera e prepara il ritorno nel nostro campionato. Non c’è solo la Juve

L’esperienza al Galatasaray sembra aver rilanciato le ambizioni del talento di Massa, riportato da Mancini in Nazionale e apparso motivatissimo per una nuova avventura in Serie A.

La convocazione di Mancini per la semifinale di Nations League contro la Spagna ha riacceso i riflettori su Nicolò Zaniolo. Il 24enne di Massa era sparito dai radar nell’ultimo periodo, dopo aver lasciato la Roma nel mercato di gennaio e aver sposato il progetto del Galatasary. Uno spezzone di campionato in cui ha messo assieme 10 presenze in SuperLig con 5 reti. Di certo un campionato più facile con cui confrontarsi, ma anche una ritrovata serenità dopo gli alti e bassi della Capitale.

La prova di generosità contro gli iberici non è bastata all’Italia per strappare un pass per la finale ma gli ha consentito di rimettersi in mostra, soprattutto ora che il mercato entra nel vivo. Non è un mistero come l’attaccante italiano voglia riprovare un’esperienza in Serie A. Proprio per questo rifiutò a gennaio la proposta del Bournemouth, più ricca per lui e per la Roma, ma anche più vincolante. Gli inglesi non vollero inserire una clausola piuttosto bassa per liberarlo a giugno e questo incise sulla sua scelta.

Zaniolo torna in Serie A, Vigorelli strizza l’occhio al Milan: sarebbe perfetto dal punto di vista tattico

Lo stesso Zaniolo nelle scorse ore aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport di essere da sempre un tifoso della Juventus, e di gradirla anche senza la Champions League. In effetti anche la scorsa estate i bianconeri furono vicini al suo ingaggio, ma alla fine tutto sfumò per un mancato accordo con la Roma. Le parole dell’agente lo portano invece in un’altra importante piazza italiana.

Intervenendo ai microfoni di TVPLAY_CMIT, però, Claudio Vigorelli ha espresso un altro parere. L’agente di Zaniolo vede bene un’altra piazza per Nicolò, ovvero quella di Milano. La sponda rossonera, di cui si era parlato anche a gennaio, sarebbe l’ideale per esaltarne le caratteristiche tecniche.

“Il Milan può essere perfetta dal punto di vista tattico? Penso di si ma non voglio entrare nello specifico ora. Stiamo bene al Galatasaray, poi se arriveranno altre offerte le valuteremo”. Insomma una strizzatina d’occhio a Pioli in attesa di capire se le porte della Serie A si riapriranno al cospetto di uno dei maggiori talenti del nostro calcio.