Nuovo scambio: stavolta l’Inter vuole l’intoccabile

L’Inter è pronta a proporre uno scambio prestigioso a una big del calcio europeo, portando in nerazzurro un rinforzo di primo livello.

Situazione di mercato intricata, in casa nerazzurra. Il club milanese è molto attivo sul mercato, con diversi colpi già chiusi o quasi: da Bisseck ad Azpilicueta, da Frattesi a Thuram, l’Inter dell’anno prossimo sta prendendo forma. Ovviamente, però, gli acquisti comportano delle cessioni, e quella più probabile al momento riguarda il croato Marcelo Brozovic, che sembra molto vicino ad andare all’Al Nassr. Ma sul centrocampista balcanico c’è anche il forte interesse del Barcellona, che potrebbe fargli cambiare idea.

Lunedì sera, gli emissari del club di Cristiano Ronaldo sono arrivati nella sede dell’Inter per trattare, con una probabile offerta di almeno 20 milioni sul tavolo. I nerazzurri non impediranno la partenza del giocatore, ma Brozovic intanto ha preso tempo per valutare le sue opzioni. A quasi 31 anni, è tra i giocatori migliori in Europa nel suo ruolo, e forse non sente che l’Arabia Saudita sia la soluzione migliore per lui, in questo momento. Quello che pare certo, è che il suo futuro sarà lontano dall’Inter.

L’alternativa è infatti il Barcellona, che ha salutato Busquets e ha ufficializzato, sempre lunedì, l’arrivo di Gundogan dal Manchester City. Ma nonostante questo il club blaugrana sarebbe disposto a fare un’offerta ai nerazzurri per il croato, che diventerebbe un’altra pedina importante nel suo centrocampo. Non è chiaro, però, se il Barça potrebbe arrivare a pareggiare l’offerta saudita, e così l’Inter potrebbe pensare a uno scambio tra Brozovic e un importante giocatore blaugrana.

Grande scambio tra Inter e Barcellona: due nomi per Brozovic

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il club nerazzurro avrebbe in mente di scambiare Brozovic con un giocatore del Barcellona. Gli spagnoli sarebbero d’accordo sull’operazione, ma molto meno sul nome della contropartita tecnica. Dalla Catalogna fanno sapere che lo scambio ideale sarebbe con Franck Kessie, l’ex milanista da tempo nel mirino interista. Il problema è che, con l’arrivo di Frattesi, i nerazzurri non sentono di aver bisogno di altri rinforzi a centrocampo.

L’Inter preferirebbe invece Andreas Christensen, che rafforzerebbe un settore difensivo appena privatosi di Skriniar. Il danese ritroverebbe Azpilicueta, con cui ha già formato un argine di assoluta efficacia ai tempi del Chelsea. È molto improbabile, però, che questo scambio possa concludersi, dato che Christensen è un titolare fisso di Xavi, e per il Barcellona è intoccabile. Marotta dovrà accettare Kessie, oppure spingere Brozovic a un accordo con l’Al Nassr.