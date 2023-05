All’Inter a metà prezzo: è l’erede di Brozovic

Beppe Marotta è pronto a scatenarsi con un grandissimo colpo a prezzo scontato: Brozovic dirà addio in estate

Poco più di un mese e mezzo ed il calciomercato estivo tornerà a fare la voce grossa, monopolizzando l’attenzione delle più importanti società d’Europa. In primissimo piano l’Inter che – reduce da un periodo decisamente positivo in Serie A – è pronta a coltivare il sogno di giocare la finale del 10 giugno a Istanbul contro una tra Manchester City e Real Madrid. Ancora tutto da vedere con una semifinale ancora da giocare.

La società di Zhang lavora al mercato e ha come obiettivo quello di rinforzare la rosa nonostante le cessioni. Diversi big infatti sono ormai certi di dire addio alla ‘Beneamata’. Per uno, invece, l’ipotesi cessione è una possibilità nata a gennaio e che si sta protraendo con costanza ormai da mesi. Il calciatore in questione è il croato Marcelo Brozovic.

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano spagnolo ‘Fichajes.net’, l’Inter avrebbe già messo gli occhi su quello che potrebbe essere uno dei primissimi colpi dell’ormai imminente campagna acquisti estiva. Fari puntati in Inghilterra ed in particolar modo in casa Manchester United dove Donny van de Beek sembra aver esaurito ogni chance di riscatto alla corte di Erik Ten Haag. Il fantasista olandese, arrivato nell’estate 2020 dall’Ajax per ben 40 milioni di euro, è stato quasi ‘invisibile’ nella sua esperienza allo United.

Colpaccio van de Beek: lo ha chiesto Inzaghi

Un flop durato ben tre anni e che nemmeno l’approdo del connazionale Ten Haag è riuscito a risollevare. Il club nerazzurro starebbe pensando al classe 1997 per il centrocampo, un calciatore che potrebbe prendere il posto in rosa di Brozovic. La volontà del Manchester United è chiaramente cederlo mentre i nerazzurri, sotto invito di Simone Inzaghi che avrebbe fatto proprio il nome di Van de Beek, punterebbe alla firma di un grande acquisto per rimpiazzare Marcelo Brozovic o Nicolò Barella.

Pare il croato, tuttavia, il candidato numero uno a salutare Milano per cercare fortuna altrove. Già a gennaio, infatti, l’ex Dinamo Zagabria è stato vicinissimo ad approdare al Barcellona nell’ambito dello scambio poi sfumato con Franck Kessie. Adesso, al di là di dove finirà Brozovic, l’Inter ha già pronto un colpo super per rimpiazzare il croato consegnando all’allenatore piacentino un profilo decisamente gradito. I ‘Red Devils’ potrebbero accettare una proposta da circa 20 milioni di euro – più o meno la metà di quanto sborsato tre anni fa in favore dei ‘Lancieri’ – e Marotta potrebbe effettivamente fiutare l’affare e farsi concretamente avanti per portare van de Beek alla Pinetina.