Pirlo torna in panchina: oggi il possibile annuncio

Andrea Pirlo, dopo l’esperienza in Turchia sulla panchina del Faith Karagumruk, torna in Italia. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore

E’ stata una bandiera del calcio italiano nell’ultimo ventennio come calciatore ed è alle prime avventure come tecnico. Dopo un’esperienza alla Juve ed una in Turchia Andrea Pirlo sembra essere pronto per una nuova avventura in Italia.

Inizialmente, la nuova proprietà aveva puntato molto forte su Fabio Grosso. L’ex tecnico del Frosinone, dopo alcuni dubbi iniziali, ha deciso di rifiutare. L’ambiziosa neo proprietà ligure ha cosi virato con decisione su un altro obiettivo, scegliendo cosi il nuovo tecnico. Dopo diversi giorni di casting per la panchina blucerchiata, alla fine, la società di Radrizzani e Manfredi ha scelto Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Sampdoria.

Altri profili sondati dalla dirigenza ligure sono stati anche Marco Baroni, in uscita dal Lecce (e ora ad un passo dal Verona) e Francesco Farioli, ex allenatore del Faith Karagumruk (proprio come Pirlo) e dell’Alanyaspor.

Andrea Pirlo, dopo il ritiro dal calcio giocato, ha cominciato la sua carriera da allenatore sulla panchina della Juventus, nella stagione 2020/21. Con i bianconeri ha vinto anche una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Dopo un anno sabatico, il 12 giugno 2022 è tornato ad allenare, questa volta in Turchia, al Faith Karagumruk, club di Super Lig.

Al termine del campionato e più precisamente a tre giornate dalla fine, Pirlo ha risolto il proprio contratto con la società turca. In questa stagione, con il suo club, ha ottenuto 11 vittorie, 11 pareggi ed 11 sconfitte in campionato.

Pirlo-Samp: non ci sono più dubbi, annuncio atteso nelle prossime ore

Nelle prossime ore, dunque, Andrea Pirlo si legherà ufficialmente alla Sampdoria per iniziare la sua nuova avventura col club appena retrocesso in Serie B. Per il “Maestro” è pronto un contratto di durata biennale con opzione per il terzo anno. I dettagli sull’ingaggio non sono ancora emersi ma nelle prossime ore sicuramente verranno resi noti.

L’obiettivo della nuova dirigenza blucerchiata e di Andrea Pirlo è sicuramente quello di risalire in Serie A già nella prossima stagione. Per raggiungere tale obiettivo, la Samp dovrà investire sul mercato acquistando giocatori adeguati per tentare il salto alla massima competizione del calcio italiano già entro 12 mesi.

Più della metà della rosa dell’ultima stagione, infatti, era in prestito e dunque bisognerà investire sul mercato e consegnare a Pirlo una rosa di alto livello per il campionato cadetto.

A tal proposito, resta da risolvere il nodo per quanto riguarda il direttore sportivo: Mattia Baldini, in scadenza a fine giugno potrebbe essere riconfermato oppure il nuovo ds potrebbe essere Matteo Tognozzi che vanta a curriculum diverse esperienze, anche internazionali con lo Zenit, Amburgo e Bayer Leverkusen.