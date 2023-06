Juve, ecco Milinkovic: perché i bianconeri sono in pole per il serbo

Un affare di cui si parla da anni potrebbe finalmente andare a dama. I bianconeri accelerano per il gioiello serbo.

La Lazio di Maurizio Sarri è stata protagonista di un’ottima stagione, la squadra biancoceleste è arrivata seconda dietro al Napoli di Luciano Spalletti.

Non è stata forse la sua miglior stagione, ma Sergej Milinkovic Savic è stato protagonista di ottimi numeri ed ha avuto un ruolo chiave in quest’annata. Numeri importanti sia in Italia che in Europa e un club che sembra non poter fare a meno di lui.

Ciò nonostante il ‘Sergente’ è ora a dodici mesi dalla scadenza del suo contratto. A 28 anni compiuti a febbraio, il numero 21 è all’ultimo bivio in carriera. Dal suo agente Mateja Kezman, nessuna apertura al rinnovo, senza sorprese quella con l’Empoli sarà la sua ultima gara con l’Aquila sul petto.

Milinkovic alla Juve: dipende da Rabiot

Con la Lazio Milinkovic Savic ha giocato 341 match, segnando 69 reti e fornendo 59 assist. Di fatto negli ultimi 5 anni è stato uno dei centrocampisti più determinanti della serie A, per questo Milan, Inter e Juventus, in ordine di apparizione, ci hanno fatto più di un pensiero. Con l’addio di Maldini e Massara, i rossoneri hanno stoppato l’assalto: il nuovo corso firmato Moncada guarda a prospetti più giovani. Simone Inzaghi lo vorrebbe alla Pinetina, ma Marotta e Ausilio al momento danno la precedenza a Davide Frattesi, quattro anni più giovane del centrocampista della Lazio.

In ballo resta la Juventus, pronta a sferrare l’assalto decisivo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico della nazionale serba, Dragan Stojkovic, voleva il bianconero per la mezzala di Sarri. “Deve andare alla Juventus, farebbe benissimo con Massimiliano Allegri”, disse l’ex Hellas Verona, il quale in Qatar però non trattò benissimo Milinkovic. Allegri, pur non esponendosi in prima persona, ha sempre ammirato il giocatore, ma la Juventus del prossimo anno deve fare i conti col bilancio.

Alla Continassa, senza i soldi Champions, la priorità è trattenere i migliori. Il primo della lista è Adrien Rabiot, un anno in meno di Milinkovic ma col contratto in scadenza a fine giugno. Il vice-campione del Mondo non ha risposto alla proposta della società: rinnovo di un anno a 7 milioni netti, stessa cifra percepita ora.

La Juve cala l’asso: c’è Rovella per arrivare a Milinkovic

Se il francese scegliesse un’altra strada, la risposta arriverà a breve, allora la Vecchia Signora si tufferebbe su Milinkovic, forte già del gradimento del diretto interessato. Non si esclude però un assalto nonostante l’eventuale permanenza del francese.

Lotito pubblicamente per lui chiede circa 40 milioni. Ma con 10 in meno l’affare si chiude. Nel piatto i bianconeri potrebbero inserire il cartellino di due giocatori. In primis c’è in ballo il riscatto di Luca Pellegrini. Il mancino è in prestito con riscatto a 15 milioni, Lotito ha già specificato che non sborserà mai quella somma.

Oltre all’ex Genoa e Cagliari, a Roma potrebbe finire Nicolò Rovella. Il centrocampista, 21 anni, è sotto contratto con la Juventus fino al 2026, reduce da una buona stagione al Monza. Soprattutto Rovella piace a Sarri che l’ha inserito quale possibile complemento di Cataldi quale vertice basso nel 4-3-3. Più facile che entri lui nella trattiva piuttosto che Pellegrini. Il 30 giugno è vicino, Milinkovic aspetta Rabiot per salutare la Città Eterna.