Real Madrid, l’annuncio spiazza: che succede a Florentino?

Arriva un annuncio a sorpresa dalle parti del Santiago Bernabeu. I tifosi del Real Madrid restano spiazzati dal comportamento del proprio presidente.

Il Real Madrid di Florentino Perez si appresta ad entrare in una nuova era. L’addio del Pallone d’Oro, Karim Benzema, ha scosso gli animi dei tifosi Blancos che non si aspettavano un simile annuncio.

Restano incerti, dunque, i piani di uno dei club più importanti e ricchi del mondo e che ha spiazzato anche gli esperti del settore con la propria decisione. Insieme a Benzema, accasatosi come Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita anche se all’Al Ittihad, ha lasciato il Real Madrid anche colui che doveva essere il sostituto di CR7: Eden Hazard, a lungo out a causa dei problemi fisici.

Tempo di mercato e tempo di rivoluzione per diverse squadre in giro per l’Europa. Dopo i successi in Champions League e Liga del 2022 il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha dovuto cedere il suo scettro. Con l’addio di Benzema stanno lasciando la Casablanca calciatori che hanno reso grande il ciclo Merengues e ora i tifosi attendono importanti novità per ripartire.

Florentino stupisce tutti: l’annuncio spiazza anche i tifosi

Il francese, però, non è l’unico che ha detto addio al Santiago Bernabeu. Insieme a lui sono stati svincolati anche Eden Hazard, che medita su un possibile addio al calcio, Marco Asensio, ufficiale al Paris Saint Germain, e Mariano Diaz. Per anticipare la concorrenza e permettere ad Ancelotti di lavorare con l’intero organico a disposizione la dirigenza dei Blancos ha deciso di anticipare diversi colpi di mercato.

Sono arrivati diversi colpi di rilievo, a partire dall’ex stella del Borussia Dortmund Jude Bellingham. Un colpo da 100 milioni, uniti a colpi low cost come Fran Garcia, quest’ultimo proveniente dal Rayo Vallecano. Per la trequarti Perez ha deciso di puntare su Brahim Diaz (di rientro dal Milan) come sostituto di Asensio e c’è grande sorpresa tra i tifosi. In attacco il Real ha prelevato Joselu e Florentino, tra la sorpresa generale, ha parlato di ultimo acquisto in casa Real.

Anche i colleghi di As confermano questa versione. Una notizia che ha spiazzato i tifosi visto che manca il vero sostituto di Benzema. La sensazione è che Florentino attendi novità da Kylian Mbappe, calciatore in scadenza nel 2024 con il Psg. Il francese non rinnoverà e il Real Madrid appare la meta più probabile. C’è chi parla già di assalto in questo mercato, ma un arrivo a costo zero il prossimo anno è più probabile.

Questo anche o soprattutto visto le richieste del club parigino con il Real che sembra avere ‘il coltello dalla parte del proprio manico’. Si era parlato di Kane, Vlahovic o Hojlund ma la realtà, abbastanza a sorpresa, è che Florentino vuole usare una tattica più attendista sul mercato e potrebbe non fare più colpi questa estate. I tifosi attendono, e anche Carlo Ancelotti.