Adieu Inter, imminente il suo trasferimento al Liverpool: i dettagli

Il Liverpool piomba su un obiettivo dell’Inter ed è pronto a chiudere l’affare bruciando i nerazzurri sul tempo.

È ormai quasi tempo di calciomercato estivo. La stagione 2022/2023 sta per chiudere definitivamente i battenti, con il primo di luglio che ormai è vicinissimo. Con il nuovo mese partirà anche la nuova stagione e quindi sarà tempo di mettere a punto le squadre sui tavoli delle trattative. Poi tra campionati e coppe scopriremo chi ha lavorato meglio.

Mentre intanto i club lavorano sotto al cofano per chiudere le trattative, visto che ufficialmente il mercato non è ancora aperto, a tenere banco sono i diritti di riscatto e, soprattutto, a fare gola sono principalmente coloro che hanno un contratto in scadenza o subito o nel 2024.

Ogni anno diversi campioni arrivano alla scadenza naturale del loro accordo con il club di turno o comunque scelgono di non rinnovare il contratto, facendo così capire subito di essere disposti a cambiare squadra. Questi profili rappresentano una grossa chance per andare a trovare un buon rinforzo a prezzi contenuti.

Il club di appartenenza infatti non ha molto potere in sede di trattativa se il contratto del proprio giocatore dura ancora solo dodici mesi. Da lì richieste economiche più basse di quanto accadrebbe normalmente. Proprio per questo un profilo come quello del difensore francese Benjamin Pavard ha attirato l’interesse di tanti club, anche in Italia.

Inter scippata, arriva lo scatto del Liverpool

Sul francese aveva posato gli occhi l’Inter, a caccia di rinforzi low budget visto che l’arrivo in finale di Champions non ha sistemato le disastrate finanze nerazzurre. Il nativo di Maubeuge è un terzino destro, merce decisamente rara nel calcio moderno e anche per questo rappresenta una bella occasione.

L’Inter ci ha messo gli occhi da tempo, pensando a lui soprattutto in caso di cessione di Dumfries, ma non è l’unico club interessato all’ex Stoccarda. Il Barcellona, il Real Madrid e soprattutto il Liverpool hanno preso informazioni per il transalpino. In particolare i reds per ora sembrano la compagine in vantaggio e dall’Inghilterra sono sicuri, la proposta vincente è già pronta.

La Premier League infatti può contare su un potere economico spropositato. Per il Liverpool non sarebbe quindi un problema soddisfare subito le richieste del Bayern Monaco, mettendo sul piatto per il giocatore un ingaggio abbastanza convincente.

Proprio la proposta sullo stipendio potrebbe essere l’arma vincente. Un ingaggio faraonico porterebbe Pavard a rifiutare la corte dei club spagnoli e dell’Inter, che non ha modo di proporre stipendi particolarmente elevati in questo periodo storico, a meno di cessioni importanti.