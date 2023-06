Milan: accelerazione improvvisa, è lui il nuovo acquisto

Non solo Loftus-Cheek, il Milan nei prossimi giorni potrebbe chiudere anche un nuovo colpo di calciomercato. Le ultime.

Il Milan inizia a muoversi seriamente sul calciomercato. I rossoneri hanno ormai definito l’arrivo di Loftus-Cheek e nei prossimi giorni potrebbero definire un nuovo colpo da dare a Stefano Pioli.

Secondo quanto riferito da Relevo, il Milan ha avviato dei contatti con il club per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Per il momento nessuna chiusura, ma naturalmente servirà trovare l’accordo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Non sarà semplice e per questo motivo ci vorranno ancora dei giorni prima di chiudere l’operazione.

Calciomercato Milan: nuovo colpo, contatti in corso

Le ultime critiche dei tifosi hanno portato Moncada ad accelerare e provare a chiudere dei colpi importanti in vista del futuro. Loftus-Cheek è sicuramente un primo passo, ma non è finito nulla qui considerando anche i diversi errori commessi la scorsa stagione. Molto dipenderà, come vi abbiamo spiegato, dalle uscite e dagli accordi che si troveranno con le rispettive squadre, ma ormai la strada intrapresa sembra essere quella e difficilmente Moncada e Cardinale faranno un passo indietro considerando la necessità di fare un passo avanti importante in Italia.

Stando a quanto riferito da Relevo, il Milan sta trattando con il Valencia Musah. Il centrocampista, considerando che Frattesi sembra essere ad un passo dall’Inter, potrebbe essere davvero il nuovo colpo di calciomercato dei rossoneri. C’è un discorso in corso ed ora vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure un passo indietro.

Stiamo parlando di un calciatore assolutamente importante e in grado di alzare il livello della rosa. Resta da convincere il Valencia ad abbassare un po’ le pretese viste le richieste di 30 milioni di euro. Cifra molto alta e da qui la necessità di trovare il prima possibile un’intesa con il club spagnolo per abbassare le pretese.

Mercato: Milan interessato a Musah

Il Milan ha messo nel mirino Musah per la prossima stagione e a questo punto il giocatore del Valencia si candida ad essere il prossimo colpo di calciomercato. Come detto in precedenza, resta da convincere il Valencia ad abbassare le pretese.

Non sarà semplice conoscendo il club spagnolo e le diverse richieste per il calciatore. Ma tutto naturalmente può ancora succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se Musah potrà essere un colpo del Milan in questo calciomercato.