Zaniolo torna in Italia, la conferma arriva in diretta: tifosi in delirio

L’ex giocatore della Roma sembra prossimo a giocare in Italia. Scopriamo le possibili destinazioni dell’azzurro.

In un modo o nell’altro, Nicolò Zaniolo riesce a far parlare di sé. Arrivato l’8 febbraio scorso al Galatasaray, ha vinto il suo primo scudetto da professionista, senza dare in realtà un grande apporto. Per il mancino di Massa infatti, nella SuperLig 5 gol in 10 gare, ma i minuti in campo sono stati solo 350.

Più decisivi di lui gli ex “italiani” Torreira, Mertens e Icardi. L’arrivo in Turchia era arrivato dopo uno strappo pesante con i giallorossi. Il 2 febbraio il calciatore, deluso per il mancato trasferimento al Milan, aveva prodotto un certificato medico che attestava malessere.

Pochi giorni dopo arrivò il trasferimento a Istanbul. Alla Roma 16,5 milioni di base fissa, più 13 di bonus legati ai risultati. Inoltre, in caso di futura cessione oltre i 20 milioni, a Trigoria ne sarebbero spettati 2. Non solo, i Friedkin incasserebbero anche il 20% di un’eventuale plusvalenza. Anche al giocatore cresciuto con Genoa e Fiorentina è andata bene.

Contratto fino al 2027, 1,5 milioni netti per i primi sei mesi, quindi per i restanti quattro anni 3,5 milioni di euro a stagione. Cifre rilevanti se pensiamo a quanto fatto da Zaniolo negli ultimi tempi. Tolto il sigillo decisivo nella finale di Conference League contro il Feyenoord, in serie A Zaniolo aveva segnato 2 gol e fornito 5 assist in 27 match. Meglio era andato nella modesta Conference: 5 reti e 3 assist in 10 recite.

Jacobelli: “Zaniolo presto in serie A”

A quasi 24 anni, li compirà il prossimo 2 luglio, intuire la traiettoria futura dell’esterno/centrocampista appare complicato. La stessa collocazione tattica del giocatore non è scontata. Chi crede fortemente in Zaniolo è il suo agente, Claudio Vigorelli. Come riportato in un’intervista concessa a Relevo.com lo scorso 23 aprile, il giocatore a gennaio sarebbe stato nel mirino di Milan, Bournemouth (destinazione respinta da Zaniolo, ndr) e addirittura Barcellona.

Ora, come racconta ai microfoni di TMW Radio Xavier Jacobelli, il ritorno in serie A sembra molto vicino. “Zaniolo è evidentemente uno degli obiettivi della Fiorentina. Giudicando le ultime notizie, il calciatore tornerà in Italia”, ha affermato. “Piace a Juventus e Milan anche, quindi qualcosa ci sarà. La Fiorentina vuole rafforzarsi”, ha aggiunto l’ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport.

Il ct della Nazionale Roberto Mancini, per il quale il ragazzo sarebbe un’ottima mezzala, nel match perso con la Spagna l’ha schierato inizialmente da seconda punta accanto a Immobile. Il tecnico jesino crede molto in lui, lo ha schierato anche come centravanti unico nella ripresa, ma Nicolò, cosi come tutta l’Italia, ha offerto una prestazione decisamente incolore.