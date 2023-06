La chiamata di Marotta: obbligo a tutti i costi

In casa Inter si torna a spingere in ottica calciomercato: Marotta è deciso, l’obbligo è l’unica via per la firma

Il calciomercato dell’Inter sta letteralmente vivendo di fiammate. L’ultima, inattesa e che ha di fatto messo al tappeto il Milan, riguarda l’accordo con l’ormai ex attaccante del Borussia Moenchengladbach Marcus Thuram.

Il rilancio di Marotta ha garantito quello che, con ogni probabilità, sarà il partner di Lautaro Martinez al centro dell’attacco dell’anno prossimo. Ma tra le priorità della ‘Beneamata’ continua chiaramente ad esserci la ricerca di nuovi innesti soprattutto in difesa. L’addio di Milan Skriniar, ormai d’accordo col PSG da oltre sei mesi, lascerà un vuoto molto complicato da colmare. Bastoni è il futuro, probabilmente potrebbe rinnovare anche de Vrij ma il terzo centrale titolare non è ancora stato ‘ufficializzato’.

Gli occhi della dirigenza meneghina, in tal senso, volano lontano a caccia delle occasioni giuste. Secondo quanto viene riportato dal sito iberico ‘Todofichajes.com’, in casa Barcellona vi sarebbe un profilo che non rientra più nei piani di Xavi e che starebbe ostacolando l’organizzazione sportiva per il prossimo anno.

Colpo ‘obbligato’: Inter, gioiello dalla Spagna

Si tratta del difensore centrale, arrivato in Catalogna dal Manchester City a zero nell’estate 2021, Eric Garcia. Xavi vorrebbe puntare su altri ed è per questo motivo che adesso può salutare il Barcellona. Il quotidiano sostiene come vi sia l’Inter, in primissima fila, per provare ad acquistare il difensore classe 2001.

È chiaro come il club nerazzurro abbia delle forti necessità di acquistare 1-2 centrali e Garcia sarebbe finito in cima alla lista di Beppe Marotta. Il club di Steven Zhang, non potendosi muovere più di tanto sul lato cash, opterebbe per una soluzione in prestito con diritto di riscatto da fissare col club di Laporta. L’Inter, d’altro canto, si farebbe pieno carico dell’ingaggio da quasi 3 milioni che lo spagnolo percepisce attualmente a Barcellona. Al momento, però, la società blaugrana direbbe di no.

Laporta spingerebbe, infatti, per l’obbligo di riscatto. In modo da garantire alle casse del Barcellona una cifra che, nei prossimi esercizi, sarebbe certamente garantita dall’Inter per il riscatto obbligatorio dello stesso Garcia. Al momento, poi, vi sarebbe anche distanza sulla valutazione generale del cartellino del difensore.

Non sarà, dunque, semplice: ma l’Inter vuole davvero provarci per regalare a Simone Inzaghi un degno sostituto di Milan Skriniar. In quella che potrebbe essere stata la sua seconda ed ultima stagione con la maglia del Barcellona, Eric Garcia ha collezionato 32 presenze con 1 reti e 2 assist vincenti all’attivo.