Inter scatenata: ha firmato anche il difensore

Inter molto attiva sul mercato: dopo aver chiuso la trattativa per l’arrivo di Thuram, arriva la firma anche di un difensore

In questi giorni l’Inter sembra molto scatenata sul mercato: dopo l’addio di Dzeko (finito a parametro zero in Turchia), la dirigenza nerazzurra ha chiuso per Marcus Thuram ed è in trattativa per altri colpi di gran livello

Marotta non si sta occupando soltanto degli acquisti e delle cessioni ma anche dei rinnovi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, la trattativa del rinnovo di contratto tra Inter e Stefan De Vrij sarebbe in chiusura. L’avventura dell’olandese sarebbe, infatti destinata a continuare dopo cinque stagioni già trascorse in maglia nerazzurra. Il giocatore ha vinto e convinto nel corso di questi anni e l’Inter ha deciso di prolungare.

Uno scudetto nella stagione 2020/21, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane sono entrate nel palmares del difensore, fondamentale con Conte e con un ruolo primario anche con Inzaghi. Nella stagione 2019/20, inoltre, ha vinto il premio individuale come miglior difensore della Serie A. Nello stesso anno è stato inserito all’interno della squadra della stagione della UEFA Europa League.

De Vrij, durante anni passati in nerazzurro ha accumulato anche tanta esperienza in ambito europeo: 37 presenze nelle Coppe Continentali e due finali giocate (seppur perse), di cui una di Europa League nel 2020 ed una di Champions League meno di un mese fa.

De Vrij-Inter: è fatta per il rinnovo, ecco i dettagli dell’affare

Stefan De Vrij, dunque, nei prossimi giorni prolungherà il suo contratto in scadenza questo 30 giugno e firmerà un biennale con opzione per la terza stagione. Dirigenza ed entourage del calciatore olandese hanno limato gli ultimi dettagli e pare non ci siano più dubbi.

De Vrij resterà un giocatore dell’Inter, almeno fino al 2025. Decisivo è stato Simone Inzaghi che ritiene il difensore olandese un’ottima pedina dello scacchiere difensivo dei nerazzurri. Il difensore classe 1992 percepisce attualmente 3,8 milioni di euro all’anno netti. Le cifre del nuovo contratto non sono state rese note ma De Vrij dovrebbe continuare a percepire le stesse cifre.

De Vrij rinnova: ecco i dettagli del nuovo contratto – (AnsaFoto.it) – calciomercatoweb.it

Restando in tema difesa, nelle ultime ore si sta scaldando il nome di César Azpilicueta. Il difensore, in uscita dal Chelsea, potrebbe approdare all’Inter per sostituire Skriniar. L’entourage dello spagnolo ha chiesto la risoluzione anticipata del contratto che lo lega al Chelsea fino all’estate prossima. Dopodiché, Azpilicueta dovrebbe firmare un biennale a 3,5 milioni di euro all’anno. Anche Bisseck sembrerebbe ad un passo: il giovane difensore tedesco, classe 2000, dovrebbe sostituire D’Ambrosio che lascerà l’Inter a parametro zero tra pochi giorni.