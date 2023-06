Georgina Rodriguez pubblica questa foto: arriva il commento del marito CR7

Georgina Rodriguez sempre molto attiva sui social, ecco la reazione di Cristiano Ronaldo di fronte a uno degli ultimi scatti

La coppia composta da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è non soltanto una delle più iconiche del mondo del calcio, ma, in generale, di tutto il mondo dello showbusiness a qualsiasi livello. Inevitabile, visto che si parla di due celebrità planetarie, il portoghese come uno dei calciatori più forti di ogni epoca e la modella ispano-argentina come una delle più affascinanti del mondo.

Una coppia che muove numeri pazzeschi, e non parliamo soltanto di quelli dei rispettivi conti in banca. Sui social, sono due tra i personaggi più amati dal pubblico, come testimonia il numero di followers. CR7 è uno dei nomi più cliccati in assoluto su Instagram con oltre 592 milioni di followers, ma Georgina, vicinissima ai 50 milioni, si ‘difende’ eccome.

Di loro e della loro vita da sogno si parla di continuo, anche se negli ultimi tempi con alcuni strascichi polemici. Si è detto molto dopo il trasferimento di Ronaldo in Arabia, all’Al Nassr. Una scelta di vita di cui si è ipotizzato che l’attaccante si fosse pentito, con ripercussioni sul suo rapporto con Georgina. Addirittura, alcuni avevano parlato di separazione in vista tra i due.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez danno un calcio alle polemiche: il messaggio che non lascia più dubbi

Ma dopo la smentita via social da parte di Georgina, che rispondendo alle domande del pubblico in alcuni messaggi aveva replicato in maniera ironica, arriva anche un ulteriore segnale e questo è targato Ronaldo.

In questo post dello scorso weekend, infatti, Georgina posta le foto di una giornata in gita con i figli. Ronaldo era impegnato con la sua nazionale, ma ovviamente segue sempre con molta attenzione ciò che fa la moglie e infatti ha risposto al post con un “Amore mio” che non lascia dubbi sulla solidità della coppia.

Anche perché, finiti gli impegni con il Portogallo nelle qualificazioni a Euro 2024, CR7 si è ricongiunto alla sua famiglia per partire tutti insieme per le vacanze. Dove? In Italia. La Sardegna è rimasta nel cuore del fuoriclasse, dopo esserci stato già in passato, e in questi giorni CR7, Georgina e figli si trovano in una barca al largo della Costa Smeralda. Tutti insieme appassionatamente, complici e più innamorati che mai.