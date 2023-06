UFFICIALE: torna ‘Ronaldo’ 10 anni dopo

Un clamoroso ritorno nel calcio italiano è stato ufficializzato poco fa. L’attaccante, accostato spesso a Ronaldo il Fenomeno, è pronto a ricominciare.

Sono tantissimi i calciatori che nella storia recente del mondo del pallone sono stati accostati, per qualità e velocità, a Ronaldo. Ovvero il ‘Fenomeno‘ brasiliano che negli anni ’90 e 2000 aveva fatto impazzire milioni di tifosi per le sue capacità tecniche ed atletiche inarrivabili.

Ovviamente nessuno dei possibili emuli di Ronaldo è mai riuscito a raggiungere le sue vette qualitative e tecniche. L’unico che potrebbe somigliargli è il francese Kylian Mbappé, che in quanto a rapidità nei movimenti è molto simile all’ex campione dell’Inter e del Real Madrid. Anche se le altre caratteristiche sono differenti.

In molti ricorderanno però un calciatore, anch’esso paragonato a Ronaldo il Fenomeno, che aveva sorpreso tutti in Italia. Colui che fu definito al proprio arrivo in Serie A come il “Ronaldo del Sol Levante“, un calciatore che ha lasciato un ottimo ricordo nel nostro paese. Questi, oggi non è più giovanissimo, ma è pronto a tornare per una nuova esperienza in Italia.

Clamoroso, il giapponese Morimoto torna in Italia: nuova esperienza in Sicilia

Parliamo del talento giapponese Takayuki Morimoto. L’atleta nipponicò debuttò nel nostro calcio nel 2007 e si fece notare per le sue caratteristiche fisiche e le sue abilità. L’allora giovanissimo calciatore giapponese impressionò immediatamente, per i movimenti rapidi e per la capacità di fare gol.

Catania fu subito pazza di Morimoto, che restò nelle fila del club etneo fino al 2011, segnando 15 reti in 86 partite. Divenne persino la ‘bestia nera’ della Roma. Ogni volta che incontrava i giallorossi andava a segno, persino durante la breve esperienza annuale con la maglia del Novara. In totale ha realizzato 5 gol in 9 incontri contro la Roma.

Incredibile ma vero, a dieci anni dal suo addio (datato 2013) al calcio italiano, Takayuki Morimoto è pronto alla nuova esperienza nel nostro paese. Infatti poche ore fa è stato annunciato ufficialmente il suo ingaggio per la prossima stagione da parte dell’Akragas, società della città di Agrigento. Dunque si tratta della seconda esperienza in Sicilia dopo quella di Catania.

Ancora non è ufficiale al 100% il suo ingaggio, visto che l’Akragas ha per ora annunciato solo la trattativa in corso: “La Società dell’Akragas comunica l’ufficialità della trattativa che porterebbe il fuoriclasse giapponese Takayuki Morimoto a vestire i colori biancoazzurri del club del Presidente Giuseppe Deni”. Un ritorno a dir poco sorprendente per Morimoto, che una volta lasciata l’Italia dieci anni fa ha tentato esperienze in giro per il mondo, tra Dubai, Grecia, Paraguay ed il suo Giappone.