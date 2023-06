Tegola in casa Juve, rientra ad agosto

I bianconeri sono al lavoro per il prossimo anno ma una delle rivelazioni stagionali dovrà saltare gran parte del ritiro estivo.

La Vecchia Signora, nonostante un campionato terminato al minimo sindacale è riuscita a far emergere prospetti molto interessanti. Massimiliano Allegri, distratto obbligatoriamente dalle vicende giudiziarie del club – dalle dimissioni di tutto il Cda a fine 2022 alla penalizzazione definitiva di 10 punti in classifica – per dare continuità al gruppo, ha pescato da risorse fatte in casa.

Oltre al made in Italy quali Locatelli o Gatti, arrivato in estate dal Frosinone, l’allenatore livornese ha inizialmente puntato sull’Under 23, Miretti. Dopo di lui, il talento cresciuto alla Continassa, divenuto di fatto un titolare, è stato Nicolò Fagioli. Reduce dalla promozione in serie A con la Cremonese, l’interno piacentino ha messo insieme 26 presenze, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. Prestazioni che dopo le sette gare con l’Under 21, il 16 novembre 2022 gli sono valse la chiamata di Roberto Mancini.

La stagione del centrocampista bianconera è andata avanti senza problemi ma Niccolò ha riportato un grave infortunio durante il match di Europa League contro il Siviglia. Successivamente, il 20 maggio, il ragazzo è stato operato “di osteosintesi della frattura della clavicola destra: l’intervento è stato eseguito dal prof. Roberto Rossi, alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, presso la clinica Sedes Sapientiae. I tempi di recupero sono di circa 2 mesi”, si leggeva nella nota ufficiale bianconera.

Fagioli: “Sto meglio, rientro ad inizio agosto”

A raccontare il momento attuale, ai canali ufficiali della Lega Serie A. è stato il diretto interessato. Il giocatore ha ricordato anche un momento particolare. Nel match del 16 aprile, un suo stop errato ha portato al gol di Defrel, rete che al 64′ ha segnato la sfida. Da quel match dove ha fatto molto rumore per il post gara dove scoppiò a piangere alla sfida contro il Napoli.

Fagioli ricorda quel match perchè nonostante giocò bene sbagliò alla fine una copertura che costò il gol. Con Allegri il calciatore ha fatto grossi progressi a livello difensivo e il giocatore, il prossimo anno, si candida ad essere una delle rivelazioni.

Il centrocampista di Allegri ha spiegato quando potrebbe rivedere il campo. “Sto meglio, ho recuperato dall’operazione che ho fatto. C’è stata sfortuna: Gudelj cercava la palla. Io ero a peso morto, lui è arrivato a mille all’ora, mi ha preso la clavicola e si è fratturata. Dovrei rientrare tra fine luglio e inizio agosto”, ha aggiunto il centrocampista.

A coronamento della sua crescita, l’ex grigiorosso è stato anche premiato come miglior Under 23 di tutta la massima serie. Un’annata che non dimenticherà e la prossima Fagioli proverà a confermarsi.