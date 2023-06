Non è stata certamente una stagione memorabile per Leandro Paredes, che ha fatto fatica ad inserirsi nello schema tattico di Massimiliano Allegri. In virtù di ciò non è stato riscattato dalla Juventus, ma ora è pronto a rilanciarsi in un nuovo club che giocherà la prossima Champions League.

Tenendo conto delle sue straordinarie doti e del bagaglio di esperienza che si porta dietro, ci si aspettava certamente di più da lui. Il suo ritorno in Italia non è stato entusiasmante come ci si attendeva e per questo motivo la Juventus ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Tornerà, dunque, al Paris Saint Germain, ma solo momentaneamente. Il suo prossimo club giocherà, infatti, la UEFA Champions League. E per lui è forse la migliore delle soluzioni possibili, dal momento che tornerà ad avere un ruolo centrale. Sia dal punto di vista tecnico che tattico. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Via dalla Juventus ma ancora in Champions

Ha faticato in una maniera incredibile, come detto, alla Juventus. Dal punto di vista tattico, infatti, le sue doti si sono sposate male, per così dire, con le idee del suo allenatore. Per ampi tratti di stagione, infatti, ha giocato pochissimo, mentre nel finale è riuscito a ritagliarsi uno spazio maggiore.

Non è bastato, però, questo ai bianconeri per convincersi a trattenerlo e così si è arrivati alla naturale separazione. Con soddisfazione da parte di entrambe le parti in causa. Adesso, però, il vertice basso della Nazionale argentina è pronto a rilanciarsi. Stando a quanto raccontato dai media turchi, infatti, sono partite in maniera ufficiale le trattative tra il Galatasaray e l’ex Roma. L’obiettivo è di portarlo ad Istanbul per puntare ad alzare ancora di più l’asticella dopo la grande annata che ci siamo appena lasciati alle spalle.

Paredes al Galatasaray, si accelera

Il giocatore non resterà sicuramente a Parigi dal momento che sono altre le idee del PSG. Per questo motivo i turchi del Galatasaray puntano ad ottenere un prestito a condizioni vantaggiose in termini economici. Si tratta di una pista da tenere in considerazione, soprattutto tenendo conto che sarebbe il naturale sostituto di Torreira. Su quest’ultimo, in tal senso, ci sono tanti club di Serie A e si sta preparando a tornare qui in Italia. Paredes si prepara a cambiare vita.