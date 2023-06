Allegri esonerato da due big: escono nomi e cognomi

Due big chiedono a gran voce l’esonero di Massimiliano Allegri: spuntano fuori anche i nomi e i cognomi.

Il ritorno di Allegri alla Juventus è stato davvero disastroso. I bianconeri sono rimasti a bocca asciutta nelle ultime due stagioni, mentre a livello di gioco sono completamente regrediti.

Se prima il tecnico livornese riusciva comunque a portare la squadra verso traguardi importanti nonostante le difficoltà, nulla ha potuto in queste due stagioni che hanno visto fuori la Juventus dalla lotta squadra dopo pochi mesi dall’inizio del campionato. Disastroso anche il percorso europeo dove i bianconeri si sono fatti eliminare dal Villarreal negli ottavi di finale nella passata stagione, mentre quest’anno sono stati eliminati ai gironi.

Inoltre, la Juventus ha fallito anche in Europa League facendosi eliminare dal Siviglia in semifinale, mentre ha deluso in Coppa Italia. L’ultima stagione è stata un completo fallimento. I tifosi bianconeri hanno riversato tutta la loro rabbia nei confronti di Allegri, chiedendone l’esonero. Oltre ai tifosi, però, anche lo spogliatoio non è contento e secondo quanto rivelato dal giornalista Antonello Angelini due big avrebbero chiesto a gran voce l’esonero del tecnico livornese, ovvero Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Juventus, Vlahovic e Chiesa si ribellano: chiesto l’esonero di Allegri!

Nel corso della trasmissione Twitch a tinte bianconere Juventibus, il noto giornalista Antonello Angelini ha lanciato una vera e propria bomba riguardante lo spogliatoio della Juventus. Angelini ha rivelato che, una fonte molto vicina all’ambiente bianconero, gli ha fatto sapere che Dusan Vlahovic e Federico Chiesa stanno esercitando una forte pressione sulla società per esonerare Allegri.

I due big non sarebbero per niente soddisfatti del rendimento avuto dalla squadra, oltre ad avere uno scarso feeling con il tecnico livornese. Per questo motivo stanno facendo di tutto per ‘esonerare il tecnico’. Una rivelazione che, se confermata, sarebbe davvero clamorosa e aprirebbe una grossa crepa all’interno dello spogliatoio bianconero.

Oltre a Vlahovic e Chiesa, infatti, ci sono anche altri giocatori scontenti di Allegri. Iniziare la nuova stagione in queste condizioni potrebbe essere molto pericoloso per il club bianconero. Tuttavia, al momento non ci sono segnali che possano far pensare ad un esonero di Allegri, confermato più volte dalla società che crede possa essere l’uomo giusto per poter risollevare le sorti della squadra.

Nelle ultime ore si è parlato di un approdo del tecnico livornese in Arabia Saudita, da Torino fioccano smentite ma è una situazione in divenire. La Juve rischia un grosso buco con l’esonero del tecnico, costi da 43 milioni di euro considerando l’ingaggio lordo del tecnico livornese e del suo staff, tasse comprese.