Arriva Orsolini in attacco, colpaccio di una Big di Serie A

Orsolini sembra ormai destinato all’addio al Bologna: per lui potrebbero aprirsi le porte di una big di Serie A.

L’attaccante rossoblù ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni: ora potrebbe compiere il grande passo.

Riccardo Orsolini ha vissuto la stagione della consacrazione. Dopo alcune annate altalenanti, è riuscito ad avere un rendimento costante agli ordini di Thiago Motta. I suoi numeri dell’ultimo campionato parlano chiaro: 11 reti e 4 assist in 32 presenze.

Fin qui si è parlato spesso di un possibile trasferimento in una big, ma nessuna squadra è andata oltre il semplice sondaggio per lui che, in passato, è stato anche di proprietà della Juventus (senza mai però scendere in campo con la maglia bianconera). Questa estate, però, la situazione potrebbe essere diversa: ecco chi potrebbe puntare su di lui.

Orsolini, una big di Serie A lo osserva: lo scenario

Questa potrebbe essere l’estate giusta per il salto in una big per Orsolini. Il rossoblù ha dimostrato di poter essere molto duttile giocando sia da ala destra per rientrare sul mancino che da seconda punta in un attacco a due. Il Bologna spera di poter trattenere il proprio gioiellino, ma sa che sarebbe difficile respingere l’assalto di una squadra importante. Il giocatore, in questi giorni, è stato accostato anche al Fenerbahce, ma la trattativa non sembra calda.

In Serie A potrebbe interessare a diverse società che sono alla ricerca di un tassello da aggiungere al proprio reparto offensivo. Il mercato è appena iniziato, ma pare evidente come alcune big abbiano bisogno di un giocatore con le caratteristiche di Orsolini. Secondo alcune indiscrezioni, l’attaccante rossoblù piacerebbe in modo particolare al Napoli, che potrebbe perdere Lozano. Il messicano è sempre più vicino all’addio, nelle ultime ore è stato accostato a club dell’Arabia Saudita.

Lo società dovrà comunque parlarne con Rudi Garcia: l’allenatore potrebbe aver già parlato di mercato durante i primi incontri, ma deve ancora osservare i giocatori sul campo. Se l’ex PSV dovesse dire addio, allora gli azzurri avranno bisogno di sostituirlo con una nuova ala destra. Al momento, oltre ad Orsolini, ci sarebbe anche un altro giocatore in lista: si tratta di Zhergova del Lille.

Si prospetta dunque un’estate molto calda per l’attaccante del Bologna che, dopo la propria miglior stagione a livello personale, potrebbe ambire allo step successivo per la sua carriera. Il Napoli potrebbe diventare una seria opzione, ma il mercato è ancora molto lungo.