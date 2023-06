“L’Inter farà cassa con lui”: l’annuncio fa infuriare Inzaghi

Dopo la finale di Champions League persa contro il City di Guardiola, sul mercato dell’Inter bisogna registrare delle considerevoli dichiarazioni.

L’Inter ha chiuso la stagione di quest’anno con la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola. Nonostante la sfortunata gara contro il club inglese, considerando il terzo posto in campionato e i successi della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, l’annata della ‘Beneamata’ si può certamente considerare molto positiva.

Tuttavia, l’aspetto da migliorare nella prossima stagione è certamente quello che riguarda le troppe sconfitte subite rimediate nel corso del campionato di quest’anno: ovvero ben 12. Se da un lato il Napoli di Luciano Spalletti era di fatto irraggiungibile per tutti, dall’altro i nerazzurri non possono perdere così tante gare in Serie A.

Una volta archiviato quest’anno, l’Inter è alle prese con la campagna acquisti per la prossima stagione. Intorno alla ‘Beneamata’, infatti, stanno ruotando tanti nomi in entrata: dal ritorno di Romelu Lukaku, passando per Kalidou Koulibaly (anche se sembra ormai prossimo a trasferirsi in Arabia Saudita) a Davide Frattesi. Tuttavia, l’Inter è protagonista del calciomercato anche dal punto di vista delle possibili cessioni.

Calciomercato Inter, Fabio Cordella: “L’Inter farà cassa con Onana”

Il dirigente sportivo Fabio Cordella, ai microfoni ufficiali del portale italiano ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’, ha infatti parlato così della possibile partenza di Onana:

“Credo che lascerà il team nerazzurro, forse insieme a Lautaro Martinez e Nicolò Barella, anche se quest’ultimo Zhang non lascerà mai partire. Penso che Onana sia l’unico che possa essere in grado di portare un po’ di soldi nelle case economiche dell’Inter, che ne ha estremamente bisogno”.

Fabio Cordella ha poi continuato il suo intervento: “Poi non penso che ci siano altri cambiamenti nella squadra guidata da Simone Inzaghi. L’Inter, così come tutto il calcio italiano, sta in mezzo alla strada, considerando che l’ultima in Premier League riesce a percepire 40 milioni di euro in più di una finalista della Champions League”. L’imprenditore ha poi concluso: “Chi può fare più mercato tra Juve ed Inter? Credo i bianconeri, anche se entrambe le squadre non stanno messe bene a livello di bilanci”.

Tuttavia, oltre ad Onana, anche Marcelo Brozovic e Nicolò Barella sono degli uomini mercato. Per il primo, infatti, bisogna registrare l’importante offerta del club saudita dell’Al-Nassr (ovvero quello di Cristiano Ronaldo), mentre sulle tracce del centrocampista italiano c’è da sottolineare gli ammiccamenti di tante squadre di Premier League. Dal Liverpool, passando per Newcastle e Chelsea, al Manchester United.