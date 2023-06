Accordo e firma entro il 30 giugno: addio Inter

Niente Inter, ha deciso di rimanere e firmare: accordo da ultimare entro il 30 giugno

L’Inter si appresta a vivere un’estate caldissima e non solo dal punto di vista delle temperature. Il mercato è ormai è entrato nel vivo con gli obiettivi di mercato che vanno via via delineandosi.

La società chiaramente intende non toccare la rosa attuale, a meno che non arrivino cifre astronomiche per i top. Un nome su tutti quello di Nicolò Barella che, malgrado l’interesse del Newcastle, rimarrà a Milano senza il minimo dubbio. Discorso diverso per Edin Dzeko il cui futuro sembra parlare turco. Il giocatore è partito alla volta di Istanbul e ha trovato l’accordo con il Fenerbahce.

Poi rimane aperta la questione Romelu Lukaku con l’Inter che vorrebbe continuare il suo percorso con il belga. Non è semplice trovare un accordo con il Chelsea, che, intanto guarda in casa nerazzurra e nello specifico ad Onana. Nel frattempo, un altro obiettivo di mercato di cui tanto si era parlato ha deciso il suo futuro che non sarà affatto tinto di nerazzurro.

Inter, sfuma Ceballos: rimane in Spagna

Dalle parti di Appiano Gentile erano probabilmente convinti che avrebbe deciso di proseguire la sua avventura a Madrid, ma le speranze di convincerlo ad abbracciare l’esperienza nerazzurre non erano ancora del tutto accantonate. Poi arriva la notizia dalla Spagna: Dani Ceballos ha ormai deciso di voler rimanere al Real Madrid, alla corte di Carlo Ancelotti che gli darà qualche occasione in più.

Il quotidiano As fa il punto sul futuro dell’ex Arsenal: a quattordici giorni dalla scadenza del contratto, il Real Madrid sembra ormai deciso a prolungarlo fino al 2026. Tutto questo nonostante la presenza “ingombrante” del neo arrivato Jude Bellingham che virtualmente è già da considerarsi titolare nello scacchiere madridista.

L’Inter aveva cercato di convincere il centrocampista di Utrera con una offerta importante, ma quest’ultimo evidentemente ha avuto rassicurazioni da parte della società e dello staff tecnico: sarà al centro del nuovo progetto del Real Madrid con Ancelotti che lo eleverà a vice di Luka Modric, come ha sottolineato il giornalista di As José Antonio Espina. Oltre all’Inter, anche il Real Betis aveva cercato, senza ottenere risultati, di convincerlo con una offerta, ma nella testa di Ceballos c’è sempre stato solamente il Real Madrid. Il calciatore, anche se sulla carta come rincalzo, ha deciso di continuare la sua avventura con lo storico club iberico.