Funerali Berlusconi, Maria De Filippi sconvolta: la conduttrice è irriconoscibile

La scomparsa di un personaggio come Silvio Berlusconi, inevitabilmente, lascia un segno indelebile. Poteva piacere o meno, ma sicuramente abbiamo avuto a che fare con una figura straordinaria, capace di dominare l’Italia per diverso tempo e mettere in atto un significativo cambiamento su numerosi aspetti della nostra società.

Il suo carisma era stupefacente e riusciva ad attrarre gran parte della popolazione. Possedeva una forza incredibile dentro di sé, tant’è che non si era mai arreso nonostante i vari problemi di salute che lo avevano colpito e fortemente condizionato negli ultimi anni. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla leucemia mielomonocitica cronica, una malattia di cui soffriva da tempo e che gli ha causato non poche complicazioni, tra cui una polmonite.

Era stato ricoverato qualche giorno fa all’ospedale San Raffaele di Milano e proprio nella struttura lombarda è avvenuto il decesso, intorno alle ore 9:30 di lunedì 12 giugno. Una notizia che è entrata nel giro di pochi minuti nelle case degli italiani, per poi espandersi a livello globale. Va detto, comunque, che Silvio Berlusconi era un uomo abbastanza controverso, il quale amava farsi guidare dalle sue passioni.

Una fra le tante era di certo il calcio, in particolare il Milan. Il suo Milan, quello che lui ha preso per mano permettendogli di raggiungere il tetto d’Europa più volte. E gran parte del merito, in tal senso, spetta proprio al defunto imprenditore milanese, che era solito gestire in prima persona anche gli affari calcistici e non soltanto quelli di natura economica. Stessa discorso per quanto concerne la parentesi Monza, una scommessa vinta brillantemente. Anche se c’è chi la pensa diversamente, sarebbe stato strano non istituire i funerali di Stato per l’ex presidente del consiglio dei ministri.

Funerali Berlusconi, l’aspetto di Maria De Filippi spiazza i fan

Al triste evento, inoltre, ha presenziato pure Maria De Filippi, insieme ad altri volti noti di Mediaset. La conduttrice, recentemente sconvolta dalla perdita del marito Maurizio Costanzo, ha fatto grande scalpore.

Entrando più nello specifico, il viso della De Filippi è apparso ben differente agli occhi delle telecamere. Durante il funerale abbiamo visto una Maria ‘diversa’. Volto gonfio e distorto, con tanto di occhiaie pronunciate. Nulla a che vedere con la Maria De Filippi che si può osservare spesso e volentieri nei suoi famosi programmi.

I fan, neanche a dirlo, si sono letteralmente scatenati sui social, a suon di commenti anche ironici. E c’è chi sostiene che la numero uno di Amici, visibilmente commossa durante il funerale, sia ricorsa a qualche ritocchino, parlando di un uso eccessivo del botulino. Ma potrebbe anche trattarsi semplicemente di mancanza di trucco, che in televisione viene costantemente utilizzato per nascondere i difetti.