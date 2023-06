Francia-Italia, l’ex arbitro all’attacco: “Così non va”

Francia-Italia continua a far discutere molto. Un ex arbitro è ritornato ad attaccare in modo duro il collega olandese.

Sono passate ormai quasi 24 ore da Francia–Italia, ma le polemiche non sono assolutamente destinate a fermarsi. Per il momento nessuna decisione è stata presa nei confronti del fischietto olandese.

Ma Francia-Italia è stata commentata in modo duro ai microfoni di Notizie.com da un ex arbitro di Serie A. L’ormai ex direttore di gara ha criticato le decisioni prese nella serata di ieri e andiamo a vedere cosa succederà con l’Uefa. Sicuramente il ritorno della tecnologia rappresenta una bocciatura alla direzione di gara, ma purtroppo non si può tornare indietro.

Francia-Italia: è polemica, l’ex arbitro va all’attacco

Se da parte degli Azzurrini si è preferito non andare in modo duro sulla direzione dell’arbitro ed essere concentrati sul campo, possiamo dire che in Italia le polemiche non sono mancate e la richiesta è quella di una maggiore concentrazione da parte degli arbitri. Il presidente del Coni Malagò ha parlato di errori molto gravi e penalizzanti per la nostra nazionale. La speranza è che alla fine si possa riuscire ad andare avanti e non rischiare di vedere sfumare i quarti per una prestazione assolutamente insufficiente da parte del direttore di gara.

Anche Massimo De Santis, ex arbitro di Serie A, è ritornato su Francia-Italia e non ha risparmiato di critiche il direttore di gara. L’ex fischietto in generale ha commentato in modo negativo la prestazione dell’olandese, ma sicuramente i tre errori macroscopici non sono passati inosservati.

Per De Santis il Var ha portato gli arbitri a non decidere più e per questo motivo l’assenza li ha un po’ sorpresi. La speranza è quella di riuscire ad evitare altri errori in futuro perché il rischio è quello di non portare avanti le squadre che meritano, ma soprattutto le più fortunate dal punto di vista degli arbitri.

Ultime Italia-Francia: ritorna il Var

Italia e Francia è a vaglio anche dell’UEFA e da qui la decisione di far ritornare il Var dai quarti di finale per cercare di evitare altri errori simili. Una tecnologia che per De Santis sta portando gli arbitri a non essere più in grado di dirigere la gara e di prendere decisioni importanti.

Naturalmente la speranza da parte di tutti è quella di riuscire il prima possibile a ritornare magari a non commettere più errori simili anche senza il supporto della tecnologia.