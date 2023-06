Vestito trasparente e tacchi da capogiro: Giorgia Palmas lascia senza parole

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ha lasciato tutti senza parole: il suo nuovo outfit fa impazzire internet

Il mondo dello spettacolo l’ha imparata a conoscere grazie a ‘Striscia la Notizia’ ma adesso, dopo anni e anni di gavetta ed esperienza, Giorgia Palmas ha dimostrato di essere una showgirl davvero completa.

Nasce a Cagliari, il 5 marzo 1982 e diventa subito una figura di spicco per la sua infinita bellezza ed un carattere solare davvero contagioso. La sua presenza nello show business è ormai costante: e parte tutto proprio dal tg satirico, ideato da Antonio Ricci. ‘Striscia la Notizia‘ la volle come velina mora, al fianco della bionda Elena Barolo con cui si instaurò subito una bella amicizia, nell’ormai lontanissimo 2002. Ma la televisione italiana le ha dato successivamente grande spazio ed in ruoli inediti nei quali la Palmas si è districata egregiamente.

Ha recitato in due delle fiction più note e di successo di Canale 5: ‘Centovetrine’ e ‘Carabinieri’. Dalla recitazione, in breve tempo, è passata alla conduzione di programmi come ‘Music Farm’, ‘Paperissima Sprint’ e, ultimamente, ‘Isola Party’, trasmissione in onda su Mediaset Infinity e che ha raccontato nell’arco dei mesi tutti i retroscena dell’ultima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. Il noto reality al quale, negli anni scorsi, la Palmas ha preso parte come concorrente.

Per quanto riguarda la sua vita privata c’è da dire come abbia avuto diversi chiacchieratissimi amori. Da Davide Bombardini, ex attaccante, fino a Vittorio Brumotti, noto biker che collabora con ‘Striscia la Notizia’. Dal 2018, però, è scoccato l’amore con Filippo Magnini. L’ex nuotatore e compagno di Federica Pellegrini l’ha sposata con l’unione civile nel maggio 2021, ripetendosi in grande stile con un chiacchieratissimo matrimonio in Chiesa. Nel 2020 è nata la prima figlia, Mia.

Giorgia Palmas da urlo: e il vestito mostra tutto

La poliedricità davanti alle telecamere ed una bellezza davvero ineguagliabile hanno lanciato molto in alto la bella cagliaritana. E adesso, nonostante i 41 anni, il tempo per il suo corpo statuario pare essersi proprio fermato.

Su Instagram, dove conta quasi 2 milioni di fan, la Palmas fa impazzire i suoi tanti ammiratori con scatti sexy, da urlo, che si tratti di foto personali o sul posto di lavoro. Ed proprio in tal senso che, con l’estate ormai vicinissima, il clima intorno alla 41enne sarda si è già fatto rovente.

Proprio in occasione dell’ultima puntata di ‘Isola Party’, per la finale dell’Isola dei Famosi, la bella Giorgia ha voluto condividere in anteprima lo scatto che la ritrae più sexy che mai. Sorriso smagliante, abito nero che per lunghi tratti risulta trasparente e mostra il suo corpo perfetto, lunghi tacchi a spillo che completano il look che ha davvero regalato enormi apprezzamenti all’ex volto di ‘Striscia la Notizia’.