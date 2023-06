L’Inter vuole lo sconto: è francese il dopo Skriniar

Inter su mercato alla ricerca del sostituto di Skriniar: il profilo scelto piace molto a Simone Inzaghi. Colpo low cost.

L’Inter lavora sodo per regalare a Simone Inzaghi una squadra all’altezza per la prossima stagione. I dirigenti interisti, Piero Ausilio in testa, sono già impegnati a trovare la giusta occasione di mercato.

Di sicuro l’Inter, dopo la finale di Champions League conquistata, ha aumentato il suo appeal internazionale e non avrà molte difficoltà a convincere i calciatori a sbarcare in nerazzurro. L’anno prossimo si punta a tornare in fondo ad ogni competizione, come è capitato quest’anno ma con la consapevolezza di avere i mezzi tecnici per riuscirci.

Tra i reparti che necessitano di essere ristrutturati vi è la difesa. Con l’addio di Milan Skriniar, destinato al Paris Saint Germain, il club nerazzurro deve tutelarsi con un centrale quantomeno assomigliante allo slovacco dal punto di vista della tenuta difensiva. L’Inter prima di procedere tuttavia deve cercare di rispettare quelli che sono paletti finanziari importanti, malgrado quest’anno sia la squadra che abbia incassato di più dal punto di vista dei diritti televisivi e di altro.

Inter, occhi su Diakhaby del Valencia

Dalla Spagna – in particolare dalle colonne di Elgoldigital.com – arrivano insistentemente diversi rumors che vedono Mouctar Diakhaby, difensore del Valencia, in cima alla lista dei desideri dei nerazzurri. Anche in passato l’ex centrale del Lione piacque tantissimo all’Inter, ma alla fine dei conti non si riuscì a cominciare una trattativa. Oggi la situazione è diversa: il Valencia deve vendere alcuni suoi prezzi pregiati per motivi di bilancio.

Ebbene, Mouctar Diakhaby sarebbe il primo indiziato a lasciare la Spagna dopo circa quattro anni dal suo approdo. Era il 2018 e Diakhaby fu pagato dal Lione la bellezza di 18 milioni di euro. Sul campo un tale valore non si è effettivamente mai visto, non per colpa del centrale francese ma per una serie di allenatori che non ne hanno intuito il valore. Tra questi va inserito anche Rubèn Baraja, attuale tecnico degli spagnoli. Diakhaby ha comunque estimatori e il club nerazzurro ci pensa.

Il Valencia, dal canto suo, spera di recuperare l’investimento fatto quattro anni fa e chiede all’Inter una cifra consona al valore di mercato del calciatore. Diverse fonti spagnole, tra cui la stessa Elgoldigital.com, parlano di una offerta di 15 milioni di euro da far recapitare al Valencia. A dire il vero il club iberico sperava di racimolare qualcosa in più, ma a meno di colpi di scena, a 15 milioni si potrebbe chiudere.