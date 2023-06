Giuntoli alla Juventus, c’è la svolta: accordo per il maxi scambio

Come è noto, il grande obiettivo della dirigenza della Juventus è quello di inserire nel proprio organigramma una figura come quella di Cristiano Giuntoli. In tal senso per convincere il Napoli a lasciar partire il proprio direttore sportivo c’è la svolta grazie al maxi scambio.

Allo stato attuale delle cose, i bianconeri si sono affidati in sede di mercato ad un dirigente che gode di enorme fiducia come Manna. Nonostante ciò, però, e nonostante la conferma di quest’ultimo, l’intenzione è quella di inserire una figura come quella del ds napoletano. Il ruolo sarebbe simile a quello che ricopre Marotta nell’Inter, con Manna che sarebbe, per così dire, il suo braccio destro. In tal senso per strappare il sì del Napoli sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di chiudere per il maxi scambio. E ad essere coinvolto sarebbe un giocatore molto in vista tra i bianconeri.

Juventus, scambio col Napoli per Giuntoli

Si è conclusa una stagione sicuramente particolare per la Juventus, che sul campo ha raccolto poco e che fuori dal campo ha trascorso diverso tempo, metaforicamente parlando, nelle aule di tribunale. Il grande nome che si vuole inserire in società, come è noto ai più, è quello di prendere Cristiano Giuntoli. Il Napoli, per ora, fa resistenza, ma le cose adesso possono seriamente cambiare.

Stando a quanto raccontato da Luca Cerchione, giornalista di 1 Station Radio, sul proprio profilo Twitter, infatti, il Napoli sta provando ad aprirsi un canale preferenziale con la Juventus per Federico Chiesa grazie alla carta Giuntoli. Per intenderci, gli azzurri lascerebbero partire il direttore sportivo a patto di avere poi una sorta di priorità sul talento anche della Nazionale italiana. La pista, poi, potrebbe scaldarsi ancora di più nel momento in cui sarà ceduto Lozano, che senza rinnovo saluterà.

Chiesa al Napoli, le ultime

E’ stata una stagione sfortunata per Federico Chiesa, che non è riuscito fino a questo momento a tornare ai suoi livelli dopo l’infortunio. Il suo rapporto con Massimiliano Allegri si è deteriorato al punto che sembra scontata, allo stato attuale delle cose, la sua partenza. La piazza azzurra, ancor di più dopo lo Scudetto conquistato nella stagione appena finita, potrebbe essere quella giusta per rilanciarsi. E gli azzurri, in tal senso, stanno iniziando a muoversi.