Ritorno clamoroso alla Juve: Inter ko

Il club bianconero è pronto a mettere a segno un colpo davvero sorprendente: via al ritorno che beffa l’Inter

Quella che si è conclusa da poco è stata una stagione difficile per i colori bianconeri. La Juventus di Massimiliano Allegri ha dovuto, in primis, fare i conti con questioni extracalcistiche che inevitabilmente hanno compromesso il risultato finale in Serie A.

Il discorso europeo, invece, è più stratificato. Perché là dove la ‘Vecchia Signora’ ha fallito – in Champions non ha nemmeno superato il girone chiudendo dietro a Benfica e PSG – in Europa League, invece, il sogno di giocare una finale è sfumato al photofinish nel doppio big match col Siviglia. Adesso bisognerà ripartire dalle, poche, certezze registrate nell’ultimo anno.

E una di queste, salvo clamorose sorprese, sarà Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno non è esente da errori o critiche ma pare proprio che, visto anche il contratto in scadenza nel 2025, sarà ancora lui a guidare la Juventus verso la stagione del rilancio. Un rilancio che passerà per forza dal calciomercato estivo.

Ritorna alla Juve: Inter a bocca asciutta

Una sessione che registrerà gli addii di Paredes – ha già salutato pronto a tornare al PSG dopo il prestito – e Adrien Rabiot, a centrocampo. Per il francese non è detta l’ultima parola per quanto riguarda il rinnovo ma la sensazione è che le strade dopo quattro anni insieme si separeranno.

Ed è così che, invece, per quanto riguarda i colpi in entrata si sta facendo largo un’idea davvero suggestiva per i colori bianconeri. Tutto dipenderà da Alex Sandro e dal suo futuro. Il terzino brasiliano, che era in scadenza a fine giugno, alla fine grazie ad un’opzione attivata in automatico nel suo contratto ha rinnovato per un’ulteriore stagione. Ma pare proprio che l’ex Porto, a 32 anni, possa alla fine rescindere l’accordo con la Juventus per salutare immediatamente svincolandosi dai bianconeri.

In tal senso, il nome a cui la Juventus starebbe pensando per rimpiazzarlo è quello di Leonardo Spinazzola. L’ex bianconero, arrivato alla Roma nell’estate 2019, è in scadenza tra un anno e non è affatto detto che la sua avventura nella Capitale possa continuare l’anno prossimo. Un profilo che piace tantissimo pure all’Inter, alla ricerca di innesti su entrambe le corsie di difesa per accontentare Simone Inzaghi.

La Juve starebbe dunque valutando, solo in caso di addio immediato di Alex Sandro, l’assalto a Spinazzola che, nonostante diversi infortuni, a 30 anni può ancora fare la differenza. Agli ordini di Mourinho Spinazzola, in questa stagione, ha collezionato 40 presenze tra campionato e coppe con 2 gol e 6 assist vincenti all’attivo.