È fatta: il campione lascia la A

Ha segnato la storia di questo campionato, rivelando di essere un top player assoluto. Ha deciso di intraprendere un’altra avventura.

Nel calcio moderno ci sono leggi scritte, ineluttabili. I club militanti nei campionati più ricchi o quantomeno più strutturati, hanno quasi sempre la meglio rispetto a chi spesso ragiona nel breve periodo. Questo purtroppo vale anche in campo, vedi le tre sconfitte nelle tre finale di Coppe europee giocate da Inter, Roma e Fiorentina.

Non solo, il gap sembra avere una tendenza irreversibile soprattutto sul mercato. I club di Premier, Liga e Bundesliga molto spesso ha una liquidità sconosciuta in serie A, quindi nel momento in cui si individua un obiettivo, spesso le compagini tricolore devono soltanto arrendersi. L’affare che vi stiamo raccontando rientra in questa statistica.

Il calciatore in questione ha appena stravinto uno scudetto col Napoli, rivelandosi una delle sorprese maggiori del nostro campionato. Sta per cambiare aria, al sole del Vesuvio sembra preferire l’ordine nebuloso di Monaco. Kim Min jae è stato un acquisto di livello assoluto del duo Aurelio De Laurentiis-Cristiano Giuntoli.

Incassati oltre 35 milioni dal Chelsea per Kalidou Koulibaly, il ds azzurro ha individuato nella torre asiatica il giusto sostituto. Arrivato dal Fenerbahce per soli 18 milioni, il difensore non ha fatto rimpiangere il senegalese, contribuendo a rendere la porta di Meret quasi imperforabile.

Il Bayern esagera: offerta folle per Kim Min jae

Kim, che nel 2020 era stato vicino alla Lazio – il BJ Gouan rifiutò 12 milioni per poi venderlo ai turchi a soli 3 milioni – ora è nel mirino di diversi club, con la Premier a guidare la fila dei pretendenti. Secondo footmercato.net, i primi tre club pronti a sfidarsi per lo stopper in scadenza 2025 erano Newcastle, Chelsea e Manchester United. A soli 26 anni, il giocatore tra il primo e il 12 luglio può liberarsi con una clausola rescissoria dal costo variabile. In particolare, il prezzo risulta direttamente proporzionale al fatturato della società interessata.

Un po’ a sorpresa, ora sarebbe il Bayern Monaco il club più vicino al calciatore. Orfani di Lucas Hernandez, desideroso dei milioni firmati PSG, i bavaresi avrebbero dato la priorità proprio al gigante di Garcia. Parlare di affare chiuso sarebbe sbagliato, ma i campioni di Germania per convincere Kim – che da sempre aveva dato la priorità alla Premier – avrebbero messo sul piatto un contratto pluriennale da 10 milioni netti.

Somma che andrebbe aggiungersi ai circa 60 per il cartellino del calciatore. In tutto parliamo di un affare da oltre 100 milioni di euro. Se Kim accetterà la corte tedesca, De Laurentiis incasserà una cifra consistente da investire sull’erede dell’edere di Koulibaly. Stavolta con un Giuntoli a metà.