Calciomercato: hanno preso Baschirotto, giocherà in Serie A

Federico Baschirotto è pronto per il salto in Serie A dopo la stagione da applausi con la maglia del Lecce: giocherà ancora in massima serie

Una lunga gavetta per poi arrivare a conquistare anche la convocazione con la Nazionale italiana del ct Mancini. Federico Baschirotto non vede l’ora di scendere in campo per confermarsi su grandi palcoscenici. La sua stagione a Lecce è stata incredibile diventando uno dei giocatori-rivelazione della massima serie.

La sua valutazione ormai si aggira intorno agli 8 milioni di euro: soltanto in questo caso, Corvino lo lascerà partire. La situazione è sempre in evoluzione con la sua voglia di continuare ad imporsi su grandi livelli. Un motivo in più per aspettarsi di tutto in questi giorni frenetici di calciomercato con colpi di scena da urlo. Grazie al Lecce Baschirotto si è fatto conoscere in tutt’Italia con prestazioni superlative al centro della difesa. In passato ha ricoperto il ruolo di terzino destro, com’è avvenuto per esempio ad Ascoli: un cambiamento globale per diventare sempre più protagonista in Serie A.

Calciomercato, Baschirotto pronto a lasciare Lecce: l’offerta importante

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrale roccioso del Lecce, pronto a fare le valigie per una nuova esperienza entusiasmante. Baschirotto vuole misurarsi con i più grandi del campionato confermando di essere ancora tra i protagonisti. Anche l’Inter aveva pensato a lui, ma ora c’è un club che farebbe follie.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Baschirotto sarebbe finito già nel mirino del Cagliari. Claudio Ranieri vorrebbe così impostare la retroguardia, proprio come ha fatto al suo arrivo a stagione in corso in Serie B.

Il centrale del Lecce avrebbe anche altre offerte, come quelle di Bologna e Fiorentina. Il Cagliari ci proverà fino alla fine per l’ormai esperto difensore, che è stato protagonista anche in massima serie italiana dopo una lunga gavetta a partire dalla Serie D. Il direttore del club sardo, Nereo Bonato, cercherà così di accontentare l’allenatore del Cagliari in tutto e per tutto dopo una promozione insperata durante la stagione.

Le prossime ore saranno già decisive per l’esperto centrale del Lecce, pronto a sposare anche il progetto avvincente del Cagliari che vorrebbe puntare ai piani alti della classifica. L’obiettivo resta però la salvezza immediata in massima serie senza rischi aggiuntivi: Baschirotto è pronto a dire sì agli isolani.