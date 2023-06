L’ha chiamato Simeone: salta la firma con la Juve

Il top player era a un passo dalla firma con la Juventus, ma la chiamata di Simeone ha cambiato le carte in tavola: l’Atlético è in pole.

Quando il Cholo chiama, non si può non rispondere. Il mercato è appena iniziato ma Diego Simeone si sta muovendo già con forza per costruire un Atlético Madrid in grado di tornare a competere con le altre big di Spagna, al momento sicuramente avanti rispetto ai Colchoneros, e per tornare a lottare anche in campo europeo. Servono top player per alzare il livello. Ad esempio, un calciatore di grandissimo talento in trattativa con la Juventus, ma pronto ad ascoltare eventuali offerte spagnole.

Se l’Atlético punta a un mercato al top, magari con investimenti low cost, per la Juventus questa sessione estiva è allo stesso momento complicata e importantissima. Il club bianconero sta vivendo un periodo di transizione. O meglio, di rifondazione totale. Se la guida tecnica è destinata a non cambiare, molti dei giocatori che in questa stagione hanno reso poco, meno rispetto alle attese, sono destinati a lasciare Torino.

Di Maria ha già salutato, altri potrebbero seguirlo. Il club bianconero ripartirà da nuovi volti, molti giovani e prospettive importanti sia per il presente che per il futuro. Saranno pochi i top player per cui si faranno sacrifici, e uno di questi sarebbe stato individuato in un giocatore che nell’ultimo anno si è rivelato fondamentale per le sorti della sua squadra. Un calciatore che sembrava già pronto a firmare con il club bianconero, ma che adesso è più che tentato dalla prospettiva di un’avventura a Madrid, con il Cholo pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Simeone rovina i piani della Juventus: c’è l’offerta per il top player bianconero

Non sappiamo ancora se arriveranno altri top player alla Juve, ma di certo il club bianconero sta cercando di mantenere in rosa alcuni di quelli già presenti. Su tutti l’MVP juventino della stagione, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto e potrebbe benissimo firmare con un’altra squadra da un momento all’altro. Non ha però chiuso le porte alla permanenza a Torino, e anzi avrebbe anche ascoltato con interesse la proposta juventina.

Almeno fino all’arrivo dell’offerta che ha fatto bloccare ogni trattativa: quella del Cholo Simeone. Resistere alla chiamata di un top coach come l’argentino è complicato. Ancor di più se l’Atlético sul piatto può mettere, rispetto alla Juventus, non solo un ingaggio importante, ma anche la prospettiva di poter giocare da protagonista la Champions League, competizione che il club bianconero nella prossima stagione dovrà vedere dal divano.

Inoltre, uno dei grandi amici di Rabiot starebbe lavorando ai fianchi il centrocampista per convincerlo a giocare a Madrid. Stando a quanto riferito da Chiringuito, l’intermediario nella trattativa tra i Colchoneros e il campione francese sarebbe il suo compagno di Nazionale Antoine Griezmann, giocatore che all’Atlético nell’ultima stagione ha ritrovato la brillantezza perduta negli ultimi anni.

I giorni passano e la lotta si fa serrata. A poche settimane dalla scadenza del contratto, il destino di Rabiot è ancora tutto da scrivere. Juventus, Atlético o qualche pista inglese da individuare (si parla da mesi di un interesse del Newcastle): la scelta sembra ridotta a queste opzioni. Vedremo quale verrà ritenuta più adatta alle sue esigenze dal giocatore transalpino e dall’onnipresente e ingombrante madre, che da sempre ha un peso importante sulle sue decisioni.