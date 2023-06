Sofia Goggia, selfie intimo allo specchio: fan in estasi

Sofia Goggia si scopre per i suoi fan. La straordinaria campionessa di sci alpino non nasconde più le sue qualità intime.

È tra le atlete più forti, vincenti e straripanti della sua generazione. Un’eccellenza italiana che fa impazzire ogni volta che indossa gli sci e le racchetta da neve. Stiamo parlando di Sofia Goggia, la campionesse dello sci alpino che ha raccolto già numerosissimi trionfi in carriera.

Classe 1992, nativa di Bergamo, Sofia è letteralmente nata sugli sci. Infatti fin da quando ha tre anni la famiglia l’ha sempre portata a sciare sulle valli lombarde, facendole sviluppare quel talento innato che è letteralmente esploso con l’inizio della sua carriera giovanile e poi agonistica.

Spigliata, spiritosa e solare, ma allo stesso tempo crudele e avida quando c’è da gareggiare sulle piste di sci. Sofia Goggia è una donna dal carattere temprato e vincente, tanto da non accontentarsi mai dei propri trionfi. Discesa libera, supergigante, slalom gigante, combinata: ogni tipo di gara fa per lei. E senza dubbio è ormai una delle eccellenze italiane.

Sofia Goggia svela il suo lato sensuale: il selfie allo specchio fa impazzire tutti

Ma oltre alla carriera sugli sci ed al suo carattere molto forte, Sofia Goggia nasconde anche un lato molto femminile e sensuale, che ogni tanto decide di mostrare sui suoi account social. La 30enne bergamasca è infatti molto seguita anche su Instagram, dove tra un trionfo e l’altro attira i suoi ben 518 mila follower.

Uno degli ultimi selfie realizzati e pubblicati dalla Goggia è davvero intrigante e sensuale. La campionessa di sci si è immortalata allo specchio, probabilmente durante la preparazione per un’uscita casual ed estiva. La sciatrice mostra il suo intimo, in particolare il reggiseno, ma soprattutto il suo fisico atletico ed in forma perfetta, come ci si aspetta da una sportiva del suo calibro.

Seppur non considerata una bellezza canonica e da classica influencer, Sofia Goggia è comunque una ragazza molto spigliata ed attraente, non soltanto per la sua fisicità. La sciatrice lombarda colpisce per l’umorismo ed il sarcasmo con cui spesso interagisce in pubblico, ma anche per la forza e la caparbietà con cui ottiene i suoi risultati sulla neve.

In carriera Sofia Goggia, considerata una delle sciatrici più forti a livello internazionale, ha vinto già di tutto. Due Mondiali, quattro Coppe del Mondo di discesa libera, una medaglia d’oro olimpica nel 2018 ed un argento nel 2022. Insomma, un vero e proprio cannibale sulle piste da sci.