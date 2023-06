Nuova svolta Maignan, montagna russa in casa Milan

Focus sul portiere francese che è accostato con decisione all’addio al Milan: per Maignan sta per cambiare tutto

Il Milan deve fare i conti con una stagione che, numeri alla mano, è stata in buona parte deludente. Perchè la semifinale di Champions League, per quanto inattesa, non può davvero bastare.

I rossoneri, poi, hanno faticato enormemente a tenere il passo del Napoli che già a dicembre aveva virtualmente chiuso la pratica scudetto. Il quarto posto, che regalerà l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League, è arrivato solo all’ultima giornata per gli uomini di Pioli. I vertici di via Aldo Rossi hanno quindi deciso di dare uno scossone e licenziare sia Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, che Frederic Massara, direttore sportivo.

Una maggiore responsabilizzazione per Pioli e per lo scouting rossonero – con Moncada in primissimo piano – che in sede di calciomercato dovranno darsi da fare per potenziare la squadra senza però intaccare un bilancio che negli anni si è allontanato dal deficit terrificante lasciato dalla gestione cinese.

Uno dei nomi che sta mettendo in forte apprensione la tifoseria milanista è inevitabilmente quello di Mike Maignan. L’estremo difensore ex Lille, arrivato nell’estate 2021, ci ha messo poco a rimpiazzare Donnarumma nel cuore dei tifosi. Parate strepitose, leader dentro e fuori dal rettangolo verde, il 27enne di Cayenne è stato insieme a Leao e Giroud il grande trascinatore dell’ultimo scudetto rossonero.

Ribaltone Maignan: dietrofront clamoroso

E adesso, dopo essere ritornato dal lungo infortunio al polpaccio, le conferme sono arrivate: Maignan è tra i portieri più forti al mondo. Lo si è visto in Champions League col Napoli, ma non solo. La scalata verso la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni è in buona parte anche merito delle sue prodezze. Ed in tal senso, le società interessate al francese sono sempre di più.

Chi da diverse settimane sta pianificando il clamoroso colpo, scippando Maignan al Milan, è certamente il Chelsea. I ‘Blues’, dopo aver accolto Pochettino, hanno messo in atto una vera e propria rivoluzione che sembrava dover partire proprio da un nuovo estremo difensore.

La situazione, però, pare clamorosamente cambiate. Perchè la società di Todd Boehly, che già adesso ha intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista dell’ormai prossimo mercato estivo, avrebbe cambiato idea. Dall’Inghilterra arrivano voci secondo cui i ‘Blues’ starebbero pensando di tornare a puntare sullo spagnolo Kepa, già sotto contratto fino al 2025 e accostato a Juventus ed Inter, per difendere i pali del Chelsea del futuro.

Uno scenario che, davvero a sorpresa, vedrebbe la primissima contendente alla firma di Maignan sfilare via, uscendo di scena così di colpo. Si è vociferato di come da Milanello non avrebbero mai voluto prendere in considerazione l’addio di Maignan se non per una cifra folle, vicina ai 100 milioni di euro. Adesso, però, la permanenza dell’ex Lille in quel di Milanello può davvero essere la pista più concreta.