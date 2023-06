Da Top a Flop: alla Juventus per 70 milioni

La Juventus, con la conferma di Massimiliano Allegri, inizia a lavorare sul calciomercato per rinforzare la rosa.

Dopo molte incertezze la Juventus ha deciso di proseguire insieme al tecnico livornese, ed ora può proiettarsi sul calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Chi ha già detto addio alla Juventus è Angel Di Maria, che andrà in scadenza il 30 giugno. Oltre al ‘Fideo’, salvo clamorose sorprese, a lasciare la ‘Vecchia Signora’ sarà anche Adrien Rabiot, corteggiato sia in Spagna che in Inghilterra. I 10 milioni netti a stagione richiesti dal centrocampista ex Paris Saint Germain sono ritenuti eccessivi dal club bianconero, che ha deciso di stoppare le negoziazioni.

Da valutare anche il futuro di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, protagonisti di una stagione non proprio positiva. Come se non bastasse, il rapporto con Allegri non è dei migliori, e questo può portare i due calciatori a valutare tutte le offerte. Oltre alle cessioni, la dirigenza è al lavoro anche per cercare di regalare colpi importanti alla piazza. A tal proposito, il grande obiettivo pare essere già stato individuato.

La Juventus alla ricerca del grande colpo, c’è l’ok di Allegri: servono 70 milioni

La Juventus non pensa solo a cedere, ma anche ad acquistare calciatori idonei al progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il profilo individuato dai bianconeri per rinforzare il reparto avanzato è Jadon Sancho, ala inglese classe 2000 del Manchester United. Il ragazzo ha deluso e non poco in questa stagione, viste le sole sette reti realizzate e i tre assist forniti in 41 partite disputate tra campionato e coppe. Per questo motivo la Juventus ci sta pensando seriamente, anche se la trattativa non è facile.

Visto il grande investimento fatto due anni fa da 85 milioni di euro per acquistarlo dal Borussia Dortmund, infatti, i red devils non intendono privarsi del calciatore per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro. Per cercare di chiudere la trattativa, quindi, la dirigenza bianconera sarà chiamata ad una cessione eccellente, in modo da avere la liquidità necessaria per intavolare una trattativa con il club inglese.

Si tratterebbe di un grande colpo per i bianconeri, che andrebbero ad aggiungere alla rosa un calciatore dalla grande esperienza europea nonostante i soli ventitré anni. La Juventus proverà a regalare il grande colpo alla piazza, che contesta e non poco le scelte societarie. Massimiliano Allegri ha avallato l’operazione, ed è pronto ad accogliere il classe 2000 a braccia aperte.