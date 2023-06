Napoli: primo colpo per Garcia, lo hanno preso

Il Napoli continua a pensare in grande dopo l’annuncio ufficiale di Rudi Garcia. Primo rinforzo sempre più vicino: contratto già sul tavolo

Il calciomercato del Napoli può regalare il primo colpo estivo. L’annuncio del nuovo allenatore c’è stato nelle ultime ore con Rudi Garcia, scelto così come successore di Luciano Spalletti. L’ex allenatore della Roma non vede l’ora di mettersi al lavoro con la squadra campione d’Italia dopo l’esonero avvenuto in Arabia Saudita.

Una scelta oculata da parte del numero uno della società partenopea, che ha monitorato tanti profili di validi allenatori in tutte queste settimane. Un momento delicato per continuare il percorso di crescita del Napoli, che vorrebbe fare la voce grossa anche in Champions League. Il calciomercato azzurro può partire ufficialmente con nuovi rinforzi in modo tale da puntellare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. L’allenatore francese conosce ormai da anni il presidente De Laurentiis: colpo ad un passo.

Napoli, clausola da 40 milioni: colpo per Rudi Garcia

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. La società partenopea è sempre pronta ad investire sui giovani talenti in circolazione che potrebbero rappresentare il presente e il futuro della squadra azzurra.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, a breve potrebbe arrivare il primo rinforzo per il neo-tecnico del Napoli Rudi Garcia. Il presidente De Laurentiis sarebbe pronto ad investire ben 30 milioni per il centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, considerato l’erede di Piotr Zielinski.

Seguito a lungo in questi mesi dai collaboratori di Giuntoli, Micheli e Mantovani: sul tavolo ci sarebbe anche una bozza di contratto per i prossimi 5 anni a circa 1,9 milioni all’anno. Il club spagnolo lo lascerebbe partire così soltanto in caso di esborso della clausola pari a circa 40 milioni di euro. Classe 2002, è considerato uno dei migliori centrocampisti spagnoli: può ricoprire ogni posizione del centrocampo con il Napoli che si è mosso in anticipo proprio come fece con Fabian Ruiz prelevato dal Betis.

La società partenopea è pronta così ad investire sul fronte calciomercato dopo l’annuncio di Rudi Garcia, che si metterà a lavoro subito a Dimaro per conoscere da vicino i suoi futuri calciatori. La sfida è avvincente per allenare i campioni d’Italia, ormai protagonisti indiscussi in Serie A. Un momento decisivo per pensare al futuro del club partenopeo, che intende crescere sempre di più a livello internazionale senza fermarsi mai.