Jovana Djordjevic da urlo: lo shooting fa impazzire i fan

Jovana Djordjevic, i nuovi scatti incendiano letteralmente il web: pose da urlo e abiti succinti per la modella e influencer

Ha infiammato a più riprese oltre al web gli stadi italiani, qualche anno fa, diventando una delle wag più acclamate della Serie A. Jovana Djordjevic era sempre fedelmente al seguito del suo Filip, centravanti con le maglie di Lazio e Chievo. E anche ora che il serbo ha appeso gli scarpini al chiodo, i fan continuano a seguirla imperterriti, sconvolti dalla sua bellezza eclatante.

Del resto, è piuttosto difficile dimenticare un fascino e una sensualità come quelli della modella e influencer serba. Che ci mette sempre del suo per accendere la passione e la fantasia degli ammiratori, davvero numerosi. Il suo seguito supera i 365 mila followers su Instagram, che restano senza fiato di fronte alle immagini condivise dalla loro beniamina, senza soluzione di continuità.

Provocante e seducente come poche, Jovana non si smentisce davvero mai e ogni nuovo post è un autentico trionfo di classe infinita e maliziosa. Ci tiene a far parlare molto di sé e presto potremmo rivederla di nuovo sul palcoscenico televisivo nostrano, dove ha tentato di farsi largo, senza troppa fortuna, nella sua partecipazione di un anno fa all’Isola dei Famosi. Ma si trattava solamente del primo tentativo, di certo ce ne saranno altri. La voglia di Jovana di splendere e di farsi notare non soltanto per la sua bellezza è forte, abbiamo già avuto modo di appurare che ha un carattere di ferro.

Jovana Djordjevic scatenata a Ibiza, una foto dopo l’altra ci manda al tappeto: intimo sensazionale

Intanto, l’estate si è già infuocata grazie a lei e alle sue foto. Già da un po’ ci sta regalando visioni semplicemente spaziali, in quel di Ibiza, che ha scelto come luogo per i suoi shooting. L’ultimo, è davvero da perdere la testa.

Questa volta, non la vediamo in spiaggia, ma poco importa. Le sue forme in un abitino intimo risaltano immediatamente, esplosive e conturbanti. Le pose illegali fanno il resto, nell’attirare commenti e like da tutto il web. Applausi a scena aperta e non potrebbe essere altrimenti, la fisicità prorompente di Jovana ancora una volta ci colpisce dritto al cuore. Un capolavoro che è difficile riuscire a commentare oltre, i messaggi d’amore per lei da parte della sua vasta platea di fan si sprecano.