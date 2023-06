Bremer lascia subito la Juve: destinazione e prezzo choc

Il difensore brasiliano può davvero salutare la ‘Vecchia Signora’ durante l’estate: cifra clamorosa per l’addio

L’annata della Juventus è stata segnata da risultati non proprio esaltanti. Rispetto alle ambizioni segnalate lo scorso agosto, sia in Serie A che in Europa il fallimento è stato tangibile.

Ad ‘accanirsi’, poi, sui bianconeri anche le vicende extracalcistiche che hanno portato ad una pesante penalizzazione di 10 punti in campionato privando di fatto gli uomini di Allegri della possibilità di giocare in Champions League l’anno prossimo. Se non è stato un disastro, poco ci manca. Ed è per tale ragione che la dirigenza torinese sta lavorando senza sosta per imbastire una sessione estiva di calciomercato di assoluto spessore.

A centrocampo ha già fatto le valigie Leandro Paredes, destinato a ritornare al PSG in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Anche Adrien Rabiot, il cui contratto è in scadenza tra una manciata di settimane, ha scelto l’addio: niente rinnovo, per una nuova importante tappa della sua carriera all’estero. Le maggiori attenzioni, però, rischiano di essere proiettate sulla difesa.

Super offerta e via libera all’addio: le ultime su Bremer

Per Cuadrado è ancora tutto in divenire, mentre Bonucci ha già annunciato l’addio al calcio tra un anno, nel 2024. E Bremer? Ecco, il brasiliano è stato una delle poche note lievemente positive della stagione. Nonostante ciò, sembra davvero possibile una super cessione dell’ex Torino nelle prossime settimane.

Bremer lontano dalla Juventus, uno scenario che fino a qualche settimana fa era quasi folle considerare percorribile. Adesso, però, il nativo di Itapitanga non è più certo della sua permanenza a Torino. Arrivato dal club di Urbano Cairo per circa 45 milioni, la Juventus sta entrando nell’ordine delle idee di dire sì alla cessione in caso di offerta congrua.

In tal senso, gli osservatori dell’Atletico Madrid – Bremer piace tanto a Simeone – e quelli dei maggiori club di Premier League stanno già cominciando a muoversi. Uno scenario che sta prendendo forma e che nelle prossime settimane potrebbe culminare in un addio a tratti incomprensibile. In tal senso, la dirigenza juventina avrebbe già fissato il prezzo per la partenza del centrale verdeoro.

Serviranno infatti almeno 55 milioni di euro per strappare Bremer alla Juventus che – solo a queste condizioni – opterebbe per il divorzio dopo una sola stagione, potendo poi reinvestire un tesoretto di tutto rispetto per l’erede e non solo. La via, dunque, è già tracciata: Bremer e la Juventus rischiano di chiudere un amore nato meno di un anno fa.