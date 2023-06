Milan, saluta un altro attaccante dopo Ibra: la decisione è presa

Dopo quelli di Paolo Maldini, Frederic Massara, Zlatan Ibrahimovic, e Brahim Diaz, nel Milan di Stefano Pioli è pronto un altro addio.

Con la conclusione del campionato, dove si è raggiunta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, in casa Milan è scoppiata un’autentica rivoluzione. Gerry Cardinale, di fatto, ha dato il benservito sia a Paolo Maldini che a Frederic Massara, ovvero tra i principali artefici della vittoria dello Scudetto dell’anno scorso e del raggiungimento della semifinale di Champions League di questa stagione (persa poi contro l’Inter guidata da Simone Inzaghi).

L’imprenditore statunitense, di fatto, non ha perdonato ai due dirigenti vari fattori. Dal mancato rendimento di quasi tutti gli acquisti dell’estate scorsa (visto che il solo Thiaw si è ritagliato un po’ di spazio) alle zero ‘cessioni remunerative’ (ovvero casi come quelli di Donnarumma e Calhanoglu, che hanno salutato a parametro zero).

Al posto di Paolo Maldini e Frederic Massara, ci saranno Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Ma per i tifosi del Milan ci sono delle novità anche per quanto riguarda la rosa guidata da Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz, infatti, hanno detto addio al team meneghino che, però, potrebbe perdere anche un’altra pedina nella propria zona offensiva.

Mercato Milan, uno tra Saelemaekers e Messias partirà: ecco tutti i possibili scenari

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, il Milan potrebbe cedere nella prossima sessione di mercato uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias. Uno di questi due calciatori sarà di fatto costretto ad andare via per far spazio al prossimo titolare della corsia destra rossonera.

Il nuovo Milan, infatti, ha tutta l’intenzione di rinforzare il proprio reparto offensivo, visto sia i risultati deludenti in termini realizzativi di questa stagione che gli addii già citati. Oltre questi, però, bisognerà valutare anche il futuro di Charles De Ketelaere.

Il belga, arrivato l’anno scorso dal Club Bruges per circa 35 milioni di euro, ha sicuramente deluso nella sua prima stagione con la maglia del Milan. Secondo varie indiscrezioni di mercato, infatti, potrebbe già lasciare il team meneghino, visto non dovrebbe far più parte dei piani tattici di Stefano Pioli.

Per il nuovo reparto offensivo milanista, intanto, si stanno studiando vari profili di giocatori. Quelli usciti in queste settimane sono quelli di diversi centravanti: Arnautovic e Scamacca, passando per Morata e Okafor, a Zhegrova, Pulisic e Chukweze.