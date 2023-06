UFFICIALE, De Rossi: destinazione clamorosa

Daniele De Rossi è pronto a rituffarsi in una nuova avventura da allenatore. L’ex bandiera della Roma deve dimenticare il flop alla SPAL.

La carriera di allenatore in erba per Daniele De Rossi non è partita nel migliore dei modi. Dopo essere stato collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, l’ex bandiera romanista ha iniziato come guida tecnica della SPAL, in Serie B.

Avventura, quella a Ferrara, che è durata pochi mesi per De Rossi. L’ex centrocampista, nonostante avesse idee chiare e carattere da vendere, non è riuscito a risollevare le sorti del club emiliano, destinato poi a retrocedere in Serie C. E’ passato poco tempo ma De Rossi in questi giorni ha chiuso definitivamente il rapporto con la SPAL. L’allenatore classe ’83 ha rescisso consensualmente il contratto, trovando l’accordo con il patron Joe Tacopina.

Una mossa importante, che permetterà a De Rossi di trovare una nuova squadra e ricominciare su una panchina diversa. Ora lo storico ‘capitan futuro‘ attende offerte interessanti per ripartire. Il suo desiderio è essere allenatore vero e proprio e lavorare per arrivare ad alti livelli. Come stanno facendo alcuni suoi ex compagni di nazionale come Gilardino e Grosso, entrambi promossi in Serie A con Genoa e Frosinone.

De Rossi cerca panchina: spunta la clamorosa tentazione argentina

Nelle ultime ore Daniele De Rossi sarebbe vicino ad accordarsi con il Pisa. La società toscana ha appena assunto Aleksander Kolarov come nuovo direttore sportivo. Il serbo è molto legato a De Rossi per la comune esperienza con la maglia della Roma, dunque sembra tutto apparecchiato per l’ingaggio di DDR sotto la torre pendente.

Ma occhio alle tentazioni estere. Pare che De Rossi abbia qualche aggancio in direzione Argentina, nel campionato dove ha concluso la carriera con la maglia del Boca Juniors. L’ex romanista è rimasto legatissimo a quel tipo di calcio, così popolare, passionale e giocato ancora con i metodi più tradizionali. Non è da escludere che qualche formazione della Primera Division in Argentina possa puntare proprio su De Rossi in vista della nuova stagione.

Magari proprio il suo amato Boca, guidato da Jorge Almirón, che non sembra riuscire a svoltare in campionato visto l’attuale 10° posto nella prima fase del torneo. Ma anche altri club sudamericani potrebbero essere tentati dal chiamare “El Tano“, così come era stato soprannominato durante l’esperienza a Buenos Aires. De Rossi intanto studia le proposte e aspetta. L’obiettivo è ripartire, magari un giorno riuscire a guidare la sua Roma da capo dell’area sportiva.