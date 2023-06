Tutti pazzi per Berardi: 5 big hanno un motivo per prenderlo

Mimmo Berardi mai come in questa prossima sessione del calciomercato può lasciare il Sassuolo, cinque big sono sull’attaccante italiano.

Il capitano dei neroverdi potrebbe lasciare l’amato Sassuolo per fare un salto di qualità in un top club italiano, giocando con continuità nelle coppe europee e puntando con decisione sullo scudetto nella prossima stagione.

Una vita calcistica intera con la stessa maglia è una rarità nel calcio, un segnale di grande fedeltà nel corso del tempo. Mimmo Berardi è una bandiera del Sassuolo, un calciatore che ha sposato in pieno la causa degli emiliani sin dalla promozione raggiunta in Serie A, passando per salvezze miracolose, imprese contro le big e qualche comparsata in Europa League. Tutte belle avventure con il Sassuolo ma mai paragonabili a quanto potrebbe vivere con un top club.

Un assaggio lo ha avuto, seppur in diversa misura, nel vincere Euro2020, insieme a tanti altri campioni e dando un apporto decisivo. Giocare per un grande traguardo potrebbe essere la molla decisiva per spingere Berardi in un top club, sono cinque le squadre che lo puntano, ci sono i pro e i contro. Considerando come il costo del cartellino, comunque, si aggira intorno a poco più di venti milioni di euro.

Berardi in una big, dove giocherà nella prossima stagione

Analizziamo direttamente quelle che potrebbe essere la scelta di Berardi, calciatore dai grandi colpi e che si esalta proprio giocando contro le big. Chiedere in materia alle squadre milanesi, spesso colpite dall’attaccante del Sassuolo. Fra tutte, è meno probabile l’opzione Milan, al quale ha segnato una quaterna nel suo primo confronto in assoluto e a gennaio fu mattatore del 5-2 contro i campioni di Italia.

In questa fase un po’ confusionaria per i rossoneri, Berardi è messo in secondo piano come obiettivo, dando così spazio per l’avanzata delle altre big. Berardi al Napoli è un’opzione che piace ai tifosi campani, il denaro per acquistarlo arriverebbe dalla cessione di Lozano in Premier League. Un cambio in campo che potrebbe migliorare gli azzurri, molto dipenderà anche dal nuovo tecnico del Napoli e dalle sue idee tattiche.

Così, spazio anche per la Roma, alla ricerca di punte dopo l’infortunio di Abraham e sarebbe curioso vedere Berardi integrarsi con Dybala: di certo sui piazzati in pochi avrebbero il loro talento. Altre due opzioni campeggiano, una sembra molto fattibile. Berardi alla Lazio, obiettivo di Maurizio Sarri da integrare nel 4-3-3 e da alternare con Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro tra campionato e Champions. Il club biancoceleste è nelle ultime ore diventato quello favorito per ingaggiare l’esterno offensivo neroverde. Infine la Juventus, che circa dieci anni fa aveva anche comprato metà cartellino salvo poi lasciarlo al Sassuolo, l’attaccante non voleva lasciare gli emiliani all’epoca.