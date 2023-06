Georgina Rodriguez sfacciata: lato B in bella mostra con l’orologio di lusso

La modella e influencer Georgina Rodriguez, mette in mostra tutto il proprio splendore tramite le foto pubblicate sul proprio profilo Instagram.

Georgina Rodriguez e la leggenda del mondo del calcio Cristiano Ronaldo hanno festeggiato in quel di Madrid il compleanno dei loro figli, i gemelli Eva e Mateo nati nel 2017 da madre surrogata. i due hanno altri tre figli: Cristiano Jr (il primogenito di CR7, della cui madre non è mai stata rivelata l’identità), Alana Martina e Bella Esmeralda.

Alla festa, la donna ha sfoggiato un look colorato con gioielli di lusso, che sono la sua passione. La coppia, per il party tenutosi a casa Ronaldo, ha realizzato due torte: una a tema del grande classico Disney ‘La Sirenetta’, mentre per il maschietto è immancabile quella a tema calcistico. Ad attirare l’occhio dei follower, oltre al lato B in bella mostra, è l’orologio indossato dalla modella nativa di Buenos Aires.

Durante il party organizzato per i piccoli gemelli, Georgina Rodriguez ha messo in mostra tutto il proprio repertorio. Non solo per quanto riguarda la bellezza indiscutibile, ma soprattutto per via del look e dei gioielli indossati.

Georgina Rodriguez, look da capogiro: orologio pazzesco al polso

La modella ha indossato un abito corto aderente color panna, abbinato a un paio di stivali viola con effetto metallizzato. In particolare, però, ad attirare l’occhio dei follower è l’orologio indossato dall’Influencer. Si tratta di una creazione firmata Hublot, Spirit of Big Bang King Gold Rainbow. E’ un accessorio multicolore che non passa di certo inosservato. Ha la cassa d’oro, centinaia di piccole pietre preziose di tutti i colori sul quadrante, cinturino in pelle di alligatore multicolore e caucciù nero. Uno scatto hot con un orologio in bella vista.

Ovviamente il prezzo non può che essere da capogiro, visto l’orologio in questione. Sui rivenditori online del brand Hublot il prezzo supera i 90.000 euro, e può arrivare a toccare addirittura i 96.800 euro. Non solo Georgina, ma anche il campione del calcio Cristiano Ronaldo ha la sua stessa passione. Il fuoriclasse ex Manchester United, Real Madrid e Juventus, ha nella sua collezione di orologi un Franck Muller 7008, con 424 diamanti e oltre 20 carati totali dal valore di due milioni di euro. La modella è pronta a stupire ancora i suoi follower, in attesa di vedere ulteriori pezzi pregiati della sua collezione.