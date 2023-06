Calciomercato: Meunier in Serie A, arriva a zero

Thomas Meunier è pronto ad arrivare in Serie A in questo calciomercato estivo. Il Dortmund è pronto a liberarlo a zero.

La Serie A è pronta ad accogliere Thomas Meunier in questa estate. Il belga, ormai ai margini del Borussia Dortmund, ha sicuramente voglia di iniziare una esperienza completamente differente dall’ultima e l’Italia rappresenta una possibilità.

Secondo quanto riferito da AS, il Borussia Dortmund sembra essere pronto a liberarlo anche a zero pur di sbarazzarsi di un ingaggio importante e per questo motivo in Serie A guardano davvero con attenzione alla possibilità di acquistare Meunier durante il calciomercato estivo. E’ una opzione da tenere in considerazione in particolare per una big.

Mercato: Meunier in Serie A, ecco con chi firma

Dalla Spagna sono certi che Meunier non resterà al Borussia Dortmund e nei suoi sogni c’è di firmare per il Barcellona. I blaugrana, però, non hanno grandi possibilità economiche e quindi il calciatore potrebbe decidere anche di non aspettare fino all’ultimo e optare per una soluzione differente. L’obiettivo del belga è sicuramente quello di avere una certa continuità dopo un periodo non facile e per questo motivo la Serie A sembra rappresentare l’occasione giusta.

In particolare, la Juventus non ha intenzione di rinnovare il contratto a Cuadrado e Meunier rappresenta un’occasione di calciomercato importante per il club bianconero. Stiamo parlando di un esterno di assoluta esperienza, capace di giocare sia con la difesa a 3 o a 4, ma soprattutto con la possibilità di prenderlo a zero. Insomma, tutte questioni che fanno pensare come Allegri possa spingere per averlo.

Il quotidiano iberico parla anche di un interesse da parte dell’Inter, ma i nerazzurri diciamo che potrebbero arrivare sul giocatore solamente con la cessione di Dumfries visto che l’olandese in questo momento sembra essere inamovibile e quindi difficilmente Meunier accetterà questo trasferimento senza la partenza dell’esterno nerazzurro

Ultime Meunier: Inter e Juventus sfidano il Barcellona

Saranno giorni di calciomercato molto intensi per Meunier. L’Inter e la Juventus sono sulle sue tracce ormai da tempo, ma il calciatore sembra spingere per andare a giocare nel Barcellona e provare a conquistare trofei importanti con il club blaugrana.

Naturalmente la strada è ancora tutta da percorrere e la Serie A rappresenta un’occasione di calciomercato importante per lo stesso calciatore. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.