Sergio Rico, l’ultimo aggiornamento è drammatico: tifosi in lacrime

Restano gravi le condizioni del portiere del PSG, caduto da cavallo domenica 28 maggio: l’ultimo bollettino getta nello sgomento i tifosi

Sembrava esser migliorato. Aveva ripreso coscienza. Le preghiere della moglie Alba Silva, che aveva commosso il mondo del calcio e non solo con lo straziante messaggio diffuso sui social, sembrava avessero come per incanto prodotto degli effetti.

L’ultimo bollettino medico diffuso dall’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, invece, ha nuovamente gettato nello sconforto familiari e tifosi. L’emozione è davvero tanta attorno a Sergio Rico, vittima di un incredibile incidente avvenuto ad El Rocìo, la suggestiva ed unica località andalusa celebre per il suo paesaggio a tinte western.

La dinamica dell’incidente avvenuto domenica 28 maggio ha dell’incredibile. L’estremo difensore del PSG, celebre anche per le decisive parate grazie alle quali il Siviglia, club nel quale ha fatto tutta la trafila delle Giovanili, riuscì a conquistare due Europa League consecutive, è infatti caduto da cavallo. Riportando delle gravi ferite che hanno comportato l’immediato soccorso dell’ambulanza.

Secondo delle testimonianze raccolte nei giorni successivi all’incidente, il cavallo sul quale si trovava il portiere sarebbe stato spaventato da alcuni muli che, liberatisi dal carro a cui erano legati, stavano correndo in direzione dell’equino. Disarcionato dal dorso dell’animale, il portiere sarebbe stato calpestato più volte, battendo violentemente la testa a terra. Il resto è tutto nell’excursus del decorso ospedaliero. Che nelle ultime ore ha arrestato bruscamente i progressi registrati negli ultimi giorni.

Il nuovo bollettino medico fa disperare i tifosi: come sta Sergio Rico

Come riportato dal bollettino ufficiale della struttura ospedaliera, Sergio Rico è stato nuovamente sedato e al momento risulta privo di coscienza. Un colpo durissimo, drammatico, per tutti quelli che stanno seguendo con ansia e preoccupazione l’evolversi della situazione. Già nei giorni immediatamente successivi alla terribile caduta, l’estremo difensore aveva ricevuto la commovente testimonianza d’affetto e amore di quelli che saranno per sempre i ‘suoi’ tifosi. Quelli del Siviglia. Che pur nell’inebriante trionfo nella finale di Europa League di Budapest, non avevano mancato di incoraggiare la famiglia con cori, striscioni, vicinanza anche fisica.

Ovviamente anche i supporters del PSG, club nel quale lo spagnolo gioca dal 2019 con una breve interruzione di 6 mesi da gennaio a giugno del 2022, hanno voluto esternare il loro amore. L’immenso stendardo esposto prima del fischio d’inizio del match di Ligue 1 contro il Clermont, il 3 giugno, è lì a testimoniarlo.

Tutto il mondo del calcio resta col fiato sospeso, in attesa di aggiornamenti che possano riaccendere la speranza. Sergio Rico lotta tra la vita e la morte, supportato dall’amore di tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui.