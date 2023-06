Wanda Nara, l’accappatoio si apre all’improvviso: visione bollente

Wanda Nara e uno scatto ravvicinato, l’ennesimo, davvero micidiale: curve bene in vista, non si smentisce proprio mai

Le immagini pubblicate da Wanda Nara sui social lasciano sempre il segno e rappresentano, per i fan, un appuntamento che non si può mai perdere. La showgirl e imprenditrice argentina è da tempo una delle principali icone di femminilità e sensualità al mondo e conferma sempre di più il suo fascino esplosivo.

Non più acclamata solamente dagli appassionati di calcio, ma divenuta ormai un personaggio trasversale, a 360 gradi. E del resto solo così è possibile spiegare quasi 16 milioni e mezzo di followers su Instagram. Anche in questo 2023, Wanda sta facendo parlare moltissimo di sé. Per le sue vicende private (l’ennesimo tira e molla con Icardi), per la sua aura seducente sempre mozzafiato e per i suoi successi professionali.

Tornata ormai in pianta stabile a lavorare nella tv argentina, dall’edizione locale del cantante Mascherato a quella di Masterchef, il lavoro non le manca di certo. E gli applausi del pubblico nemmeno. Un momento, da questo punto di vista, di grandissime soddisfazioni, per il quale la vediamo piuttosto radiosa, a prescindere dalla sua vita al di fuori del palcoscenico.

Wanda Nara, la felicità (sua e dei fan) in un solo scatto: esplosione di sensualità dietro le quinte

Nell’ultimo post, Wanda spiega tutta la felicità insita nei suoi attuali impegni: “Sto vivendo un sogno, lavorare di ciò che amo con la gente che più amo e nel mio paese“, scrive nella didascalia, lasciandosi andare alle solite immagini super seducenti che non lasciano scampo.

I selfie in camerino, dietro le quinte, sono ormai diventati un cult per i tanti fan. E anche questa volta, Wanda riesce ad attirare l’attenzione a modo suo. Al di sotto dell’accappatoio rosa di spugna, spunta la vertiginosa scollatura, un dettaglio super provocante che infiamma in un attimo la passione e la fantasia degli ammiratori.

Un capolavoro che raccoglie like e commenti entusiasti e che accende anche la curiosità per ciò che vedremo a breve. La stagione estiva, manco a dirlo, vedrà Wanda tra le protagoniste annunciate e le sue pose in costume di certo lasceranno il segno e contribuiranno ad alzare come non mai le temperature. Esattamente come è da sempre, lo spettacolo sta per cominciare. Mettiamoci comodi e attendiamo fiduciosi.