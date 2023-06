Un grande ex torna alla Juve: lo ha contattato Allegri

Grazie ad Allegri i tifosi della Juventus potrebbero riabbracciare molto presto un grande ex bianconero: di chi si tratta?

Per la Juve è già tempo di programmare la prossima stagione, che dovrà essere decisamente diversa rispetto a quella che si è appena conclusa. I tifosi bianconeri hanno vissuto un anno da incubo, caratterizzato da risultati deludenti e prestazioni negative ma anche dalla penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze che ha inevitabilmente condizionato il cammino della Signora.

Una sanzione che oltretutto impedisce alla Juventus di accedere ai gironi di Champions League e di ottenere gli introiti necessari per muoversi più agevolmente sul mercato. Molto probabilmente il mercato bianconero sarà caratterizzato soprattutto da operazioni low-cost. La società dovrà fare i conti con i ritorni dai prestiti e dai costanti rumors di calciomercato.

Ma non è tutto, perché per provare a riportare la Juve ad alti livelli potrebbe tornare a Torino anche qualche profilo che in passato ha dato tanto alla causa bianconera. Si è parlato negli ultimi giorni dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata. L’ex storico bomber bianconero potrebbe tornare a Torino per la terza volta in carriera, ma stavolta non è lui l’uomo in questione.

Allegri vuole farlo tornare alla Juve: ha già parlato con lui

Come riportato anche da Luca Momblano, giornalista molto vicino al mondo Juve, sembra proprio che Allegri voglia portare alla Continassa degli elementi di spicco che conoscono già molto bene cosa significa stare alla Juventus. Non si tratta di giocatori, in questo caso, ma di ex giocatori che potrebbero aiutare il tecnico livornese a fare il miglior lavoro possibile sul campo.

Allegri, infatti, avrebbe contattato Andrea Barzagli per verificare la sua eventuale disponibilità ad entrare a far parte del suo staff in vista della prossima stagione.

I tifosi della Juve sanno bene che i rapporti tra Allegri e Barzagli, entrambi toscani, sono molto buoni. Non è certo un caso se nelle ultime settimane proprio l’ex difensore della Juventus ha elogiato il lavoro del tecnico livornese, sottolineando come nessuno sarebbe riuscito a fare meglio tenendo conto della complicatissima situazione che ha vissuto la società bianconera.

Barzagli, oltre a ricoprire il ruolo di assistente delle giovanili della Nazionale Italiana, è anche opinionista sportivo della piattaforma DAZN. L’eventuale ingresso nello staff bianconero non sarebbe per lui un’esperienza del tutto nuova. Nel 2019-2020, infatti, Barzagli entrò a far parte dello staff tecnico assumendo il ruolo di collaboratore di Maurizio Sarri, all’epoca allenatore della Juventus. Il difensore di Fiesole lasciò l’incarico nel maggio 2020 per ragioni famigliari.