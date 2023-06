Gasperini fa la prima “vittima”: addio ad un fedelissimo

Gian Piero Gasperini non fa distinzioni nell’Atalanta ed è pronto a mandare via un altro elemento della vecchia guardia senza più motivazioni.

Una decisione che sorprende, il tecnico ha avuto la fiducia della società ed avrà anche maggior potere nelle scelte della rosa. Così, Gasperini manderà via un elemento che ha mercato e, proprio per questo, potrà portare anche una buona plusvalenza al club.

La stagione dell’Atalanta è terminata raggiungendo l’obiettivo prefissato, gli orobici sono tornati in Europa e il quinto posto ha certificato i progressi di una squadra che è mutata. La rivoluzione della rosa è stata attuata in maniera graduale, sono emersi nuovi protagonisti assoluti come Koopmeiners ed Hojlund, a far brillare gli occhi ai tifosi. La vecchia guardia invece rischia. Eccetto Toloi e De Roon, sono tutti sulla graticola ma c’è un calciatore su tutti che farà le valigie.

La decisione di Gasperini sembra netta, andrà via da Bergamo ed è pronto già il suo erede in campo. Le gerarchie della squadra sono cambiate, il buon ruolino finale è arrivato con la sua presenza fissa in panchina. Le ultime tredici gare del campionato le ha viste da seduto inizialmente o addirittura in tribuna, tanto da far pensare a una cessione imminente. E, guardando la lista delle pretendenti, non ci sarebbero nemmeno problemi a piazzarlo: Demiral lascerà l’Atalanta, una mossa che porterà qualche sorpresa in casa orobica.

Gasperini lo manda via, addio a un big

Gasperini lo ha piazzato in panchina dopo il match contro l’Udinese del 25° turno, il suo maggior minutaggio in campo è rappresentato dal secondo tempo giocato in casa del Napoli nella partita successiva. Il tecnico ha perso fiducia nel suo centrale, il turco sembrava poter spiccare il volo in maniera definitiva la scorsa stagione, quando fu determinante per buona parte della stagione. In quest’annata appena conclusa è calato di botto nel 2023, il suo posto è stato soffiato dal rientrante Palomino.

Gasperini ha puntato molto su Toloi e Scalvini, poi come terzo centrale ha alternato l’argentino e Djmsiti, relegando così il turco che ora andrà via. Le offerte non mancano per il calciatore ex Juve, in procinto di passare in Premier League. Era stato cercato da tanti club in passato, potrebbe ripetere quanto fatto da Romero e raggiungerlo così al Tottenham. L’Atalanta valuta il difensore circa 30 milioni, ma potrebbe abbassare le pretese o magari prendere in considerazione uno scambio come parziale contropartita. L’Atalanta ci pensa.