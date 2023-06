Manchester City, omaggio da brividi a Elton John: cos’è successo

In attesa della gara di sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Manchester City si è reso protagonista di un omaggio a sir Elton John.

Con la conclusione dei vari campionati, la luce dei riflettori del mondo del calcio si è spostata tutta verso la finale di sabato prossimo di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Manchester City di Pep Guardiola. L’ultimo atto della massima competizione europea per club, di fatto, è tra gli eventi più seguiti ogni anno.

La gara che si giocherà tra qualche giorno ad Istanbul, almeno sulla carta, sembra già scritta. Il Manchester City, sia per il valore dei giocatori a disposizione di Pep Guardiola che del gioco espresso quest’anno, partirà sicuramente favorito nella gara di sabato contro l’Inter guidata da Simone Inzaghi.

Il Manchester City, dopo il ko di due anni fa contro il Chelsea di Tuchel, non può permettersi di perdere un’altra finale di Champions League. I ‘Citizens’, che al netto del titolo vinto dal Liverpool di Jurgen Klopp nel 2020, stanno dominando questi ultimi anni di Premier League, ma ancora devono compiere il salto definitivo verso il successo della ‘coppa dalle grandi orecchie’. Tuttavia, in attesa della sfida di sabato contro l’Inter, la squadra allenata da Pep Guardiola si è resa protagonista di un bellissimo omaggio a sir Elton John.

Il Manchester City ha cantato ‘Your song’ a sir Elton John

Il City, dopo aver vinto domenica scorsa l’FA Cup contro lo United, ha incontrato all’aeroporto di Manchester il famosissimo cantante, presente nella città inglese perché impegnato in alcune date del suo tour. Gli uomini di Pep Guardiola hanno reso omaggio ad Elton John cantando la hit ‘Your song’, ma con una leggerissima modifica al testo per celebrare la loro vittoria nella coppa nazionale: “And you can tell everybody, we’ve won the FA Cup”, tradotto: “E puoi dire a tutti che abbiamo vinto l’FA Cup”.

Quest’ultima parte è stata aggiunta dai giocatori del Manchester City al posto del famoso verso: “And you can tell everybody. This is your song”. L’omaggio dei giocatori di Guardiola ad Elton John è ovviamente diventato virale, visto che ha fatto subito il giro sia dei vari social che delle varie testate.

Questo super omaggio ad una delle icone della musica britannica rappresenta anche un’ulteriore dimostrazione del grandissimo momento di gioia che sta vivendo il Manchester City. I ‘Citizens’, dopo aver vinto la Premier League e l’FA Cup, sono infatti pronti a compiere un ‘trouble’ che sarebbe storico per il calcio inglese, visto che ci è riuscito solo il Manchester United di sir Alex Ferguson nella stagione 1998/99.