“Scudetto alla Lazio”: Federazione sotto shock

Clamorosa rivalsa della Lazio. La formazione giunta seconda in classifica nell’ultimo campionato di Serie A continua a rivendicare la vittoria.

Stagione davvero positiva ed esaltante quella della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è riuscita non solo a meritare gli applausi di tutta la Serie A, per via di un gioco sempre spumeggiante e concreto in zona offensiva. Il club biancoceleste ha anche ottenuto un prestigioso secondo posto in classifica.

La Lazio si è arresa solo allo strapotere del Napoli di Luciano Spalletti, che ha dominato la stagione in lungo e in largo. Vanno fatti applausi alla squadra di Sarri, che nonostante una rosa non così folta e completa è riuscita a fare molto meglio di alcune rivali dirette. Il club capitolino, nonostante la qualificazione meritata in Champions League, è pronta a portare avanti una propria battaglia personale, quasi storica.

La società biancoceleste vuole la paternità dello Scudetto e si è rivolta direttamente al Codacons per cercare di ottenerla il prima possibile. Ovviamente non parliamo della rivendicazione sull’ultimo campionato di Serie A. Bensì di una battaglia che la società di Claudio Lotito sta facendo per un titolo non assegnato ben 108 anni fa, quando il campionato di calcio italiano fu interrotto per l’inizio della Prima Guerra Mondiale.

Lazio, richiesta tramite il Codacons per ottenere lo Scudetto 1914-1915

La Lazio si è rivolta al Codacons, associazione a difesa dei consumatori, per richiedere alla FIGC l’assegnazione dello Scudetto nella stagione 1914-1915. Si tratta di un’annata interrotta anzitempo per l’inizio della Grande Guerra. In quell’assurdo campionato, il titolo fu assegnato a tavolino al Genoa. Con una delibera postbellica, la Federcalcio decise di assegnare lo scudetto alla prima classificata del girone finale dell’Italia settentrionale.

Non è d’accordo la Lazio, che già da diversi anni ha rivendicato lo Scudetto pari merito con il Genoa. Infatti i biancocelesti all’epoca vinsero il girone dell’Italia centrale ed erano in attesa di giocare la finale del centro-sud (con una tra Naples e Internazionale Napoli), ma il tutto fu interrotto prima di cominciare. Da qui l’intervento del Codacons: “L’ente è a sostegno dei supporters della S.S. Lazio chiedendo alla stessa Federazione il dossier sin qui redatto con riferimento alla possibile attribuzione ex aequo del titolo 1914-1915 tra il Genoa Cricket and Football Club e la Lazio”.

In realtà tale attribuzione resta di difficile comprensione. Sia perché alcune testate dell’epoca decretarono la Lazio campione anche della fase centro-sud, senza però aver disputato la finale, sia perché mancano concretamente documenti federali che lo attestino. Chissà se la battaglia della società di Lotito e degli ultras biancocelesti avrà riscontri positivi.