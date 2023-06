Uno dei nomi più chiacchierati del prossimo mercato estivo sarà verosimilmente quello di Davide Frattesi. Tante squadre su di lui, ma una adesso si prepara a sprintare sulle altre. Lo scambio sblocca la trattativa, arriva l’annuncio anche da parte del dirigente ora.

Ha fatto una stagione impressionante con la maglia del Sassuolo Davide Frattesi, che ha attirato su di sé l’interesse di tutte le grandi del calcio italiano. Dalla Roma alla Juventus, passando per la Lazio, per il Napoli e per l’Inter. In estate, dunque, potrebbe partire una autentica asta per lui e per questo le varie società stanno provando a bruciare la concorrenza anticipando i tempi. Ed è per questo che è arrivato uno scatto importante da parte di un club, che ha sbloccato la situazione con uno scambio. In tal senso arriva la conferma direttamente da parte del dirigente.

Frattesi, lo scambio è la chiave

Il Sassuolo è da tempo una fucina di talento. Lo scouting neroverde è bravissimo nel pescare giovani di talento e trasformarli in autentici campioni. Ci è riuscito ancora una volta con Davide Frattesi, che ora è nei sogni di tutti i grandi club d’Italia. In tal senso, nella giornata di oggi è andato di scena un pranzo tra l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ed il ds della Roma Thiago Pinto.

I due hanno parlato dell’affare Frattesi ed hanno valutato le possibili contropartite. Il ragazzo, infatti, è valutato circa 30 milioni di euro, ma alla Roma spetterebbe a prescindere il 30 % della rivendita. Per questo motivo con i giallorossi la trattativa è più semplice. All’uscita dal ristorante, intercettato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, Carnevali ha confermato che si è parlato anche di Volpato come possibile contropartita. Una conferma ufficiale, dunque, di una voce che girava ormai da tempo. La sensazione è che si sia davvero alla stretta finale.

Colpo Roma, scambio con Volpato

Classe 2003, Volpato è uno dei talenti più brillanti del settore giovanile romanista e piace molto ai neroverdi per le sue doti. Attaccante di ruolo, ha uno spiccato senso del gol ed ha già trovato per due volte la via della rete con i giallorossi. In tal senso, tenendo conto che il Sassuolo cerca sempre giovani da far esplodere, è lui a mettere la strada in discesa tra la Roma e Frattesi.