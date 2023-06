Hamilton o Piqué?: Shakira torna e svela tutto

È un triangolo particolare quello tra Shakira, Pique ed Hamilton, il gossip di tutto il mondo pone la sua attenzione su questa vicenda.

Ulteriori news arrivano dai media esteri, che sottolineano come la cantante sia determinata per il prossimo futuro. Lewis Hamilton, oltre che per la Formula 1, torna protagonista anche di una vicenda del tutto inattesa.

Il gossip maggiore degli ultimi giorni lo ha fornito il mondo dei motori, che quasi a sorpresa ha spiazzato gli amanti del genere con i rumors su una coppia tutta nuova. Shakira e Lewis Hamilton, un duo che farà discutere e divide in due i fan di entrambi, con discussioni e polemiche social che sono diventati virali.

Il pilota di Formula 1 non vive un grande momento in pista nonostante la ripresa della Mercedes, la cantante ha fatto discutere per la separazione con Piquè e in tanto altro, mostrando sempre più un lato femminista. Le ultime indiscrezioni permettono di chiarire cosa sia accaduto nell’ultimo weekend, rivelazioni scottanti che porteranno a nuove discussioni.

Shakira ed Hamilton, la verità sul loro rapporto

La presenza della cantante al Gran Premio di Catalogna è stata così molto chiacchierata. Nemmeno nascosta più di tanto, proprio perché Shakira su Instagram ha postato alcune foto ed è inoltre una presenza costante nel mondo dei motori, tanto da esser stata già al Gp di Miami da spettatrice interessata. Così, il motivo della presenza in Spagna viene svelato da Vanitatis, che spiega come Shakira si sia incontrata con l’avvocato Paul Molins. Il tutto è avvenuto nelle immediatezze del Gp, per poter discutere delle prossime mosse per il futuro.

Dunque, era in Spagna principalmente per difendere i suoi numerosi interessi, poi per partecipare da spettatrice interessata al Gran Premio della Catalogna. Proprio in questo circuito ha rafforzato il rapporto con Lewis Hamilton, ma la verità sta nel mezzo. Shakira ed Hamilton sono andati a cena ma da buoni amici, in compagnia e non c’è nulla di tenero fra loro.

Le conferme sono arrivate anche dagli entourage, sottolineando – non senza qualche presunzione – come Shakira abbia amici importanti in tutto il mondo, frequentandoli con o senza il favore delle telecamere addosso. Una situazione che si evolverà in futuro, Piqué non è geloso e si alterna nella gestione dei figli con Shakira. La popstar sarà nuovamente protagonista, le voci su un nuovo amore impazzano e chissà che proprio in Formula 1 non possa trovare un nuovo compagno. Tanti piloti sono liberi da vincoli sentimentali, potrebbe farsi consigliare proprio da Hamilton.