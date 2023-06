Clamoroso alla Juventus, ecco Luis Enrique

Luis Enrique alla Juventus! Nemmeno il tempo di archiviare il campionato con la grande festa del Napoli Campione d’Italia, che iniziano a giungere i primi spifferi di mercato.

Siamo a giugno ed in attesa delle ultime, grandi emozioni, le due finali europee che vedono protagoniste Fiorentina ed Inter, impazzano le prime voci incontrollate, ed incontrollabili, provenienti dal mondo del calciomercato.

In questo momento vi è una società che, più delle altre, viene abbagliata dai riflettori dei media: la Juventus. In verità la società bianconera è stata particolarmente attenzionata nell’arco dell’intera stagione anche, e soprattutto, per questioni che hanno avuto poco a che fare con il calcio giocato. I risultati deludenti, poi, provenienti dal campo sono stati un ulteriore aspetto negativo di una stagione tutta da dimenticare.

Cosa è accaduto alla Juventus e cosa fare nell’immediato futuro per cercare di modificare un andamento che nelle ultime due stagioni è stato altamente deludente? In tanti cercano di dare le loro ricette per far uscire la Juventus da questo periodo così complicato. Fabrizio Ravanelli, ex campione bianconero è intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Tv Play, ed ha parlato della “sua” Juventus.

Luis Enrique alla Juventus!

C’era anche lui in quella notte magica all’Olimpico di Roma. 22 maggio 1996, la Juventus, guidata da Marcello Lippi, vinceva la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie levata al cielo dal capitano dei bianconeri, Gianluca Vialli.

Fabrizio Ravanelli la Juventus ce l’ha nel cuore ed è per questo che ora sta soffrendo come milioni di tifosi juventini. L’ex campione umbro ha analizzato la stagione a partire da Massimiliano Allegri e dalle parole pronunciate dal tecnico livornese dopo l’ultima gara di campionato ad Udine. Parole che possono essere lette in maniera duplice, sia come un addio dopo una stagione travagliata, sia come il desiderio di proseguire sulla panchina della Juventus facendo però soltanto l’allenatore e non il parafulmine per questioni non dipendenti a lui.

Ma per la sua Juventus l’indimenticato Penna Bianca ha anche un sogno: Luis Enrique. L’ex attaccante bianconero è “innamorato” del tecnico spagnolo per come ha sempre fatto giocare le sue squadre, dal Barcellona fino alla nazionale spagnola. Luis Enrique ha grandi doti di comunicazione, fondamentale in un momento difficile come quello bianconero.

E con eventualmente Cristiano Giuntoli potrebbe fare la coppia perfetta, secondo Ravanelli. Il miglior tecnico possibile al fianco del migliore direttore sportivo. Luis Enrique e Cristiano Giuntoli nella Juve di domani come Marcello Lippi e Luciano Moggi nella sua Juve di ieri. Quella vincente.