Zaira meglio di Wanda: tutto trasparente a Cannes

Cannes ai piedi della meravigliosa modella argentina, la sorella minore di Wanda, Zaira Nara, è pazzesca con il vestitino.

Che seguano il calcio o no, gli spettatori della tv italiana hanno imparato negli anni ad ammirare la bellezza straripante di Wanda Nara. La moglie dell’attaccante argentino, Mauro Icardi ha anche una sorella altrettanto bella e negli ultimi mesi Zaira Nara sta riscontrando successo anche in Europa. La bella modella ha tanto seguito soprattutto in Argentina.

Wanda è la maggiore tra le due sorelle che hanno scelto entrambe una strada legata al mondo dello spettacolo. Ora, la maggiore è attrice e showgirl oltre ad essere un’importante imprenditrice, mentre Zaira ha anche recitato ma è prevalentemente una splendida modella. Non dimentichiamo che anni fa, delle riviste sudamericane la mettevano tra le 50 donne più seducenti del mondo.

Chi ha avuto più successo a livello planetario? Per ora la bellissima Wanda, ma non si distacca di tanto, comunque, l’altrettanto sensuale sorella minore degli occhi azzurri. Zaira comunque si è costruita il suo pubblico e, scusate se è poco, adesso ha 5,6 milioni di follower su Instagram. Dai social, a proposito, non sembrerebbe ma le due sorelle sono davvero molto legate tra loro.

Zaira, tutto trasparente: Cannes ai suoi piedi

In effetti, i loro profili Instagram sono ormai delle autentiche armi per il proprio lavoro. Le due sorelle difficilmente pubblicano momenti intimi e familiari, ma le foto sono tutte spettacolari e fanno il pieno di like e commenti. Ed anche Zaira, oggi trentaquattrenne, non scherza. Vestiti corti, trasparenze, forme in vista, fanno parte assolutamente anche del suo di repertorio. E certamente gli ammiratori non ne saranno scontenti visto il corpo da urlo della modella nata a Boulogne Sur Mer, come Wanda.

Infatti, guardate un po’ cosa arriva da Cannes, dove la meravigliosa argentina sta facendo da testimonial per il famoso Festival. Proprio un post dove la bellissima classe ’88 è in piedi con un vestitino tutto trasparente. La cittadina francese, è letteralmente ai suoi piedi come spesso è accaduto negli scorsi giorni. Zaira è una dea con il vestito che lascia vedere proprio tutto e quelle curve da batticuore che fa vedere.

Spalle scoperte e capelli lunghi neri che scendono lisci. Lei è meravigliosa. Il vestitino poi regala anche troppo. Dalle gambe infinite della modella alta 172 cm, al lato B da urlo che è più coperto ma comunque da stoffa molto sottile. Non cedere alla tentazione di mettere un nuovo ‘Mi piace’ a Zaira è davvero cosa impossibile.