Szczesny resta in Serie A: intreccio improvviso

Wojciech Szczesny lascia la Juventus: il portiere polacco potrebbe dire addio ma proseguire la carriera in Serie A, ecco dove

La Juventus, nel filone relativo alla manovra stipendi, se l’è cavata con una multa; appena 718mila euro di ammenda come risultato del patteggiamento, situazione che le ha permeso di restare in lotta per la qualificazione alle coppe europee in vista della prossima stagione.

Se la Champions League è andata, i bianconeri sono in lotta ancora per l’Europa League, competizione comunque rilevante, con la squadra di Allegri arrivata fin alla semifinale in questa edizione. Il rischio per la Juve, però, arriva dall’Uefa. A Nyon, infatti, sono molto irritati e, sono pronti a sbattere fuori dall’Europa i bianconeri, attraverso l’indagine parallela condotta dall’organismo europeo.

Una Juventus senza coppe europee dovrà far fronte anche all’enorme buco di bilancio dovuto ai mancati introiti di circa una cinquantina di milioni. Perdite che dovranno essere colmate in qualche modo. Ecco perché in casa bianconera si pensa a qualche sacrificio importante sul mercato, lasciando partire un paio di stelle che possano riassestare i conti.

Juve, addio Szczesny: va in una rivale

Come se non bastasse, la mancata partecipazione della Juventus alla Champions League potrebbe indurre in molti a decidere di andare via, proprio per giocare la competizione più importante per club. E così Vlahovic sembra essere sul piede di partenza, cercato dai top club di mezza Europa, Bayern in primis.

Potrebbe dire addio alla Juve, però, un’altra stella della squadra, una vera e propria certezza. Ci riferiamo a Wojciech Szczesny, uno dei migliori portieri della Serie A nonché pupillo di Allegri. Il portiere polacco ha appena rinnovato il contratto con Madama – si è trattato di una semplice estensione dell’attuale accordo – ma non è esclusa una sua partenza, anzi. La carriera del numero 1 potrebbe però proseguir in Italia, in un vero e proprio intreccio di mercato.

L’Inter finalista di Champions League, infatti, potrebbe dover andare alla ricerca di un portiere. Onana, infatti, ha disputato una stagione davvero positiva ed è finito nel Chelsea di Pochettino, pronto a sborsare oltre 40 milioni di euro.

A quelle cifre l’Inter lo lascerebbe andare, perché si tratterebbe di una plusvalenza intera e netta, essendo il camerunense arrivato a parametro zero. A quel punto i nerazzurri andrebbero direttamente su Szczesny pupillo di Marotta. Proprio l’attuale dirigente interista lo portò alla Juve dalla Roma ed ora è pronto a vestirlo di nerazzurro. La trattativa non è certo semplice considerato come l’Inter si tratti di una rivale diretta dei bianconeri ma potrebbe essere decisiva a quel punto la volontà del portiere.